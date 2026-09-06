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Rangers de Texas remontan y vencen a Rays de Tampa Bay

Trevor Williams consiguió su primera victoria desde mayo de 2025 en el triunfo de los Rangers sobre los Rays.

Por AP

Septiembre 06, 2026 06:52 p.m.
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      ARLINGTON, Texas (AP) — Jake Burger conectó dos jonrones y el dominicano Ezequiel Durán tuvo su 12do juego de la temporada con al menos tres hits, mientras los Rangers de Texas remontaron dos desventajas de cuatro carreras para vencer el domingo 8-6 a los Rays de Tampa Bay.

      Rangers remontan y dividen serie ante Rays

      Los Rangers (71-73) lograron dividir la serie de cuatro juegos con los Rays (85-58), que tienen el mejor récord de la Liga Americana. Texas está a dos juegos de distancia en las carreras por el liderato del Oeste de la Liga Americana y por el último comodín.

      Con la pizarra empatada 5-5 en la quinta entrada, el pelotero colombo-venezolano Elías Díaz conectó un sencillo ante Steven Matz (5-5) para impulsar a Burger, y Durán pegó un sencillo frente a Casey Legumina para remolcar a Logan O´Hoppe.

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      Destacada actuación de jugadores clave

      Los Rays se acercaron a una carrera en la séptima, pero Corey Seager restableció la ventaja de dos de Texas con un jonrón solitario en la octava.

      Jakob Junis lanzó una novena perfecta para su sexto salvamento en siete oportunidades, después de que el cerrador All-Star Jacob Latz trabajó una octava sin carreras.

      Trevor Williams (1-0), firmado por Texas el martes pasado después de ser dejado en libertad por Washington el domingo, lanzó dos entradas sin permitir carreras para su primera victoria desde mayo de 2025.

      Burger abrió la segunda con un jonrón y, con los Rangers abajo 5-1 en la cuarta, añadió un cuadrangular de dos carreras —ambos ante el abridor Ian Seymour— mientras Texas bateó en torno al orden para empatar el juego.

      Fue el noveno juego de múltiples jonrones en la carrera de Burger, quien está empatado en el liderato del club con 25 vuelacercas y encabeza al equipo con 82 carreras impulsadas.

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