Irán niega ataque a embarcación militar estadounidense en Ormuz

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Las fuerzas armadas de Estados Unidos negaron la afirmación de Irán de que atacó una embarcación militar estadounidense no tripulada en el estrecho de Ormuz, calificándola de una "absoluta mentira".

Por su parte, ataques israelíes en el sur de Líbano dejaron siete muertos y arrasaron un hospital abandonado, según autoridades libanesas, cerca de una zona que se ha convertido en un foco de tensión en los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Irán dice que atacó una embarcación de EEUU en el estrecho de Ormuz

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Medios estatales en Teherán reportaron que la embarcación estadounidense intentaba ingresar a un área que Irán dice está restringida en el estrecho de Ormuz, pero el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, lo calificó de "una absoluta mentira".

Esto ocurrió un día después que Washington anunciara que atacó petroleros iraníes en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos de Irán contra buques de guerra de la Armada. Los ataques se reanudaron la semana pasada tras aproximadamente un mes de calma.

La guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero las negociaciones han colapsado después que se anunció un acuerdo de alto el fuego en junio, y ha seguido habiendo combates intermitentes, en los que ambas partes han intentado infligir daño militar y económico.

El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que la época de las "respuestas proporcionales" ha terminado, y que a partir de ahora la represalia iraní será "más rápida, más fuerte y más dolorosa".

Teherán establecerá una zona de exclusión fuera del estrecho

El nuevo titular del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, anunció que Teherán planea una "zona de exclusión" fuera del estrecho de Ormuz dirigida a embarcaciones que se crea que intenten navegar por la vía.

Los comentarios de Rezaei a la televisora estatal iraní incluyeron pocos detalles, un día después que Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes luego de que Teherán lanzó misiles balísticos contra buques de guerra estadounidenses. Expertos calificaron el episodio como una peligrosa escalada después que los ataques anteriores de Irán estuvieran dirigidos a la navegación comercial.

La nueva zona podría darse a conocer en las próximas semanas y "comenzará desde la línea del bloqueo naval estadounidense, se extenderá hacia el estrecho de Ormuz, y de este lado continuará hacia el Golfo Pérsico", explicó Rezaei.

Ataques israelíes dejaron al menos siete muertos en el sur de Líbano y arrasaron un hospital, informó el Ministerio de Salud libanés.

Los ataques contra la aldea libanesa de Arabsalim provocaron la muerte de dos personas, indicó el ministerio. Otras dos fallecieron en Nabatiyeh al-Fawqa, cerca de una colina estratégica que, de acuerdo con Israel, está bajo control de las fuerzas israelíes desde el jueves. Además, tres personas murieron en el poblado de Nabatiyeh al-Tahta después que un dron israelí alcanzó un estacionamiento. Al menos otras 20 personas resultaron heridas en los ataques, señaló el ministerio, entre ellas tres niños y cinco mujeres.

Las fuerzas armadas israelíes indicaron que efectuaron sus ataques más recientes en respuesta a un ataque con drones lanzado más temprano el domingo por Hezbollah contra efectivos israelíes en el sur de Líbano. Sostuvieron que Hezbollah había utilizado el hospital abandonado como centro de mando.

Desde que entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace más de dos meses, continúan los enfrentamientos de baja intensidad y ataques israelíes.

Decenas de palestinos se reunieron en la Ciudad de Gaza para llorar a más de 110 personas, incluidos al menos 70 niños, después que sus restos fueran recuperados.

Equipos de rescate han estado extrayendo los cuerpos del barrio Zeitoun. Indicaron que los muertos eran miembros de tres familias cuyas casas fueron arrasadas por ataques israelíes durante la guerra.

"Estamos presenciando una escena dolorosa y desgarradora", expresó Mustafa Quzghat, un familiar.

Los cuerpos fueron envueltos en sudarios blancos y cubiertos con banderas palestinas. Algunos sudarios llevaban imágenes de los fallecidos, según tomas de The Associated Press. Fueron colocados en hileras sobre el suelo.

Más de 73.650 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados que agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran confiables en general. No distingue entre civiles y combatientes.

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, defendió la falta de avances sobre los próximos pasos en el frágil alto el fuego en Gaza, asegurando que "ha sido un lugar distópico desde hace mucho tiempo".

Durante una conferencia de prensa en Ucrania, Kushner defendió su trabajo con el enviado especial Steve Witkoff, afirmando que la militarización de Hamás en el territorio palestino estaba "más allá de nuestra comprensión, así que desmilitarizarlo no será fácil".

"Pero estamos muy decididos, y estamos trabajando en estas cosas", subrayó Kushner.

Añadió: "Estamos trabajando en algunos asuntos políticos en Israel. Creo que estamos de acuerdo con ellos sobre el estado final. Simplemente tienen una elección loca, y eso los vuelve un poco irracionales en ciertos aspectos". La elección de Israel está programada para el 27 de octubre.

Un ataque israelí contra un vehículo civil en el oeste de Ciudad de Gaza cobró la vida de un padre y su hija y causó heridas a por lo menos otras seis personas, según funcionarios de salud del Hospital Shifa, adonde fueron llevadas las víctimas.

Fuerzas armadas israelíes informaron que atacaron a un "terrorista" en Ciudad de Gaza.

Ataques israelíes han matado a por lo menos 1.344 palestinos en Gaza desde que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego con Hamás en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel afirma que está atacando a Hamás y otros militantes que representan una amenaza, y en respuesta a violaciones del alto el fuego, incluidos ataques ocasionales.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a otras 251 como rehenes.

Naciones musulmanas condenan la propuesta israelí de vaciar Gaza

Cualquier plan o acción israelí para sacar a los palestinos de la Franja de Gaza violaría el derecho internacional y socavaría el plan respaldado por Estados Unidos para apaciguar la guerra en Gaza, afirmaron en un comunicado los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, Jordania y otros cinco gobiernos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicó la semana pasada un plan para fomentar la migración palestina desde Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha dicho que Israel está preparado para facilitar la salida de palestinos por mar, aire u otros medios, y que los planes seguían bajo discusión.

Los gobiernos calificaron las declaraciones de "incendiarias" y dijeron que amenazaban los "derechos legítimos e inalienables" de los palestinos y el futuro establecimiento de un Estado palestino.