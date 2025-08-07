MLB asciende a su primera mujer umpire

NUEVA YORK.- Jen Pawol será la primera mujer en arbitrar un juego en el beisbol de las Grandes Ligas cuando trabaje en los partidos de este fin de semana entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. Pawol trabajará en las bases en la doble cartelera del sábado en el Truist Park de Atlanta y en el plato el domingo, informó MLB el miércoles.

Pawol, una mujer de 48 años de Nueva Jersey, fue umpire en los juegos de entrenamiento de primavera en 2024 y este año.

“El beisbol ha hecho un gran trabajo siendo completamente inclusivo”, afirmó Dave Roberts, el mánager de los Dodgers de Los Ángeles. “Estaré observando. Es bueno para el deporte”.

La decisión de MLB se produce 28 años después de que se rompiera la barrera de género para los árbitros en la NBA, diez años después de que terminara en la NFL y tres años después de que la Copa Mundial de fútbol masculino empleara a una árbitra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pawol se convirtió en 2024 en la primera mujer en arbitrar juegos de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas desde Ria Cortesio en 2007. Cortesio estuvo nueve años trabajando en las ligas menores, incluidos los últimos cinco en la Liga del Sur de Doble A, y luego quedó desvinculada después de la temporada 2007.

Pawol fue jugadora de sóftbol y fútbol de todo el estado en Nueva Jersey durante tres temporadas en cada deporte en West Milford High School. Fue a Hofstra con una beca de sóftbol, siendo seleccionada tres veces para el equipo ideal de la conferencia. Fue parte del equipo nacional de beisbol femenino de Estados Unidos en 2001.

Pawol obtuvo una maestría y residió en el área de Binghamton, Nueva York, y tomó clases de certificación docente en el Elmira College mientras seguía jugando de manera ocasional.

“No estaba realmente satisfecha”, dijo el año pasado. “Saliendo de una gran carrera competitiva, nada más jugando localmente, no estaba obteniendo lo que necesitaba. Y recuerdo mirar al árbitro y pensar, creo que eso es. Tengo que ir por eso”.

Después de arbitrar sóftbol de la NCAA de 2010 a 2016, asistió a un campamento de pruebas de árbitros de MLB en 2015. Fue invitada a la Academia de Entrenamiento de Árbitros en Vero Beach, Florida, y se le ofreció un trabajo en la Liga de la Costa del Golfo en 2016.

Violet Palmer se convirtió en la primera mujer árbitra de la NBA cuando trabajó en el partido inaugural de Dallas en Vancouver el 31 de octubre de 1997, y Sarah Thomas fue la primera oficial en el campo de la NFL cuando trabajpo como juez de línea para el juego de Kansas City en Houston el 13 de septiembre de 2015.

La francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Mundial masculina cuando trabajó en la victoria de Alemania por 4-2 sobre Costa Rica en la fase de grupos el 1 de diciembre de 2022, y Rebecca Walsh se convirtió en la primera en arbitrar en la Liga Premier cuando pitó en la victoria de Burnley por 2-0 sobre Fulham el 23 de diciembre de 2023.

MLB tiene 76 árbitros de personal a tiempo completo y utiliza suplentes en los equipos para cubrir vacantes creadas por lesiones y vacaciones.