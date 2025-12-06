logo pulso
Monterrey contra Toluca con la idea de no perder

Por EFE

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Monterrey contra Toluca con la idea de no perder

Toluca.- El Monterrey del defensa español Sergio Ramos visitará mañana al campeón Toluca, confiado en no perder para clasificarse a la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Después de tener altibajos en la zaga, los Rayados del entrenador español Domenec Torrent han dejado en cero a sus rivales en sus dos partidos como locales, en cuartos de final y semifinal. Ahora tratarán de mantener el orden ante el mejor equipo de la liga.

Será un duelo de emociones con un Toluca que después de perder 1-0 el duelo de ida está obligado a ganar para acceder a la defensa de su título y un Monterrey que si bien defenderá con uñas y dientes, no renunciará a atacar.

Con el argentino Germán Berterame, el español Sergio Canales y el mexicano Jesús Corona como bujías de la ofensiva, Monterrey estará a la caza de algún espacio que en su afán de atacar dejen los Diablos para lastimarlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Será un reto difícil porque, además de tener la segunda defensa más fiable del torneo, Toluca posee el mejor ataque, liderado por el portugués Paulinho, líder goleador del campeonato, y el brasileño Helinho.

Toluca ha lamentado la baja del delantero mexicano Alexis Vega; sin él lleva dos partidos sin goles, entre ellos el de local con el Juárez FC en la cuartos de final. El entrenador argentino Antonio Mohamed necesitará que Paulinho brille y el equipo muestre su mejor juego ante un Monterrey que ha ido de menos a más.

Rayados eliminó en cuartos al favorito América y se siente cerca de la final aunque para eso deberá empatar o ganar mañana.

El clasificado entre los dos disputará el campeonato ante el mejor entre el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa y el Cruz Azul.

Con un gol de Correa, los Tigres del estratega argentino Guido Pizarro empataron 1-1 con los Azules y ahora con sólo una igualada se clasificarán a la final. En ese caso, la serie quedaría empatada y los felinos eliminarían a su rival por haber terminado mejor en la fase regular.

