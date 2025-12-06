Realizan Feria de Alimentación Saludable

Cedral.- Se llevó a cabo la primera Feria de Alimentación Saludable, un espacio dedicado a promover hábitos que fortalezcan el bienestar y la buena alimentación de niños, niñas y toda la población, el evento se realizó en la plaza principal del municipio.

Se colocaron varios stands en los que se daba información de la comida saludable, como alimentarse para tener una mejor calidad de vida, evitar sufrir en enfermedades como la diabetes, y reconoció el esfuerzo de quienes impulsan una vida más saludable en nuestra comunidad.

En esta actividad participaron diversos planteles educativos y comercios locales, quienes instalaron stands con información, demostraciones y productos nutritivos para todas y todos los ciudadanos.

Los niños y jóvenes de las diferentes escuelas estuvieron visitando los stands donde les decían sobre la sana alimentación, también había algunos en los que hacían algunos juegos y dinámicas, preguntas y respuestas y les daban premios a los participantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este tipo de actividades son con la finalidad de inculcar buenos hábitos alimenticios en niños y jóvenes, para combatir problemas como la obesidad, que está aumentando mucho en la actualidad, además de la diabetes, estos problemas se generan por no tener una sana alimentación.