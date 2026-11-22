Monterrey se mete a Liguilla
Vencen a los Pumas con dos golazos de Luca Orellano
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México.- El argentino Luca Orellano convirtió dos goles este sábado para dar a los Rayados de Monterrey una victoria por 0-2 sobre los Pumas UNAM, que clasificó a los regios a los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol mexicano.
Monterrey estaba obligado a ganar y sufrió, sobre todo después de que en el minuto 58 Carlos Salcedo fue expulsado.
Pumas adelantó líneas, pero en el 74 Orellano convirtió un gol desde fuera del área para dar la ventaja a un Monterrey que sacó provecho del buen rendimiento de su guardameta Luis Cárdenas.
En el 79, Pumas sufrió la expulsión del colombiano Álvaro Angulo, a pesar de lo cual el equipo universitario buscó el empate. En el 89 Alan Medina dejó ir la igualada con todo a favor y en el 90+1 Orellano volvió a aparecer y, otra vez de zurda, puso el 0-2.
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Monterrey subió al sexto lugar y completó el cuadro de clasificados a la fase de los ocho mejores que, a falta de tres partidos, forman Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca, en los lugares del primero al quinto; León, séptimo y Pachuca, octavo.
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