Montiel, baja ante Austria

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DALLAS.- El vigente campeón del mundo Argentina no dispondrá de su lateral derecho Gonzalo Montiel para su segunda presentación ante Austria en el Mundial, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez mantienen una puja por ocupar el centro del ataque.

Montiel quedó descartado a causa de una lesión muscular en el isquiotibial derecho y recién estaría en condiciones de reaparecer en un hipotético partido de los dieciseisavos de final.

Autor del penal decisivo que le dio a la Argentina el triunfo en la final de Qatar 2022, Montiel fue titular en la goleada 3-0 ante Argelia en el debut por el Grupo J. Nahuel Molina, el habitual titular que fue preservado por no estar al 100% en lo físico, sería su reemplazante ante el conjunto europeo el lunes en el estadio de Dallas.

Ambos laterales formaron parte del grupo de jugadores que llegaron a Estados Unidos con molestias físicas a la preparación para la Copa del Mundo. Los laterales habían sufrido desgarros en el final de la temporada con River Plate y Atlético Madrid, respectivamente.

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La otra opción para el puesto, menos probable, es apelar al polifuncional Giuliano Simeone como lateral derecho.

MARTÍNEZ o ÁLVAREZ, LA DUDA EN OFENSIVA

El técnico Lionel Scaloni medita si ratificarle la confianza a Martínez o reemplazarlo por Julián Álvarez, el dueño del puesto que no fue de la partida en el estreno porque llegaba con poco rodaje a causa de un esguince en el tobillo.

Martínez, el máximo artillero extranjero en la historia del Inter Milan, no pudo romper con la sequía de goles en su segunda participación en una Copa del Mundo. Fue sustituido en el complemento por el atacante del Atlético Madrid.

Mientras el "Toro" Martínez es un delantero más posicional, la "Araña" Álvarez le aporta más técnica y despliegue al equipo argentino, actuando como primer bloque defensivo para complicar la salida de los rivales.

De no mediar nuevas lesiones, Argentina alistaría a Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, el capitán Lionel Messi, Thiago Almada y Martínez o Álvarez.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, puede asegurarse el pase a la siguiente instancia con un triunfo contra los austriacos. Incluso, puede quedar primero de su zona si en el otro Argelia vence a Jordania.