logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mony Ramos es subcampeona en Copa Monterrey

La potosina tuvo una destacada actuación con el equipo de softbol Bulldogs

Por Romario Ventura

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Mony Ramos es subcampeona en Copa Monterrey

La potosina Mony Ramos se consagró como subcampeona en la Copa Monterrey 2025 de softbol, torneo que reunió a destacadas jugadoras de la Liga Mexicana de Softbol y que se convirtió en un verdadero escaparate para el talento nacional.

De la mano de su equipo Bulldogs, Ramos fue pieza importante para alcanzar el subcampeonato tras enfrentar y vencer a equipos conformados por auténticas estrellas del circuito profesional. Con apenas 19 años, la potosina se alineó como la jugadora más joven de su escuadra, logrando ganarse un lugar en el roster y participando en las posiciones de receptora y jardinera.

La integrante de Yankees de San Luis continúa con su preparación rumbo a próximos compromisos y torneos de alto nivel. Actualmente mantiene sus entrenamientos en Mont Park, y en paralelo se reincorpora a sus equipos locales, Aztecas y Serviagua, con los que buscará cerrar fuerte los campeonatos en San Luis Potosí.

El desempeño de Ramos en la Copa Monterrey confirma su proyección como una de las jóvenes promesas del softbol potosino, consolidándose en cada participación como referente para futuras generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ganan Cerveceros ante Piratas de Pittsburgh
Ganan Cerveceros ante Piratas de Pittsburgh

Ganan Cerveceros ante Piratas de Pittsburgh

SLP

AP

Doblete de CR7 ante Armenia
Doblete de CR7 ante Armenia

Doblete de CR7 ante Armenia

SLP

AP

Amplía su récord de goles mientras apunta a su 6to. Mundial con Portugal

Cordero y Hernández listos para Canadá
Cordero y Hernández listos para Canadá

Cordero y Hernández listos para Canadá

SLP

Romario Ventura

Muere el histórico mánager Davey Johnson
Muere el histórico mánager Davey Johnson

Muere el histórico mánager Davey Johnson

SLP

AP