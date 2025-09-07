Mony Ramos es subcampeona en Copa Monterrey

La potosina Mony Ramos se consagró como subcampeona en la Copa Monterrey 2025 de softbol, torneo que reunió a destacadas jugadoras de la Liga Mexicana de Softbol y que se convirtió en un verdadero escaparate para el talento nacional.

De la mano de su equipo Bulldogs, Ramos fue pieza importante para alcanzar el subcampeonato tras enfrentar y vencer a equipos conformados por auténticas estrellas del circuito profesional. Con apenas 19 años, la potosina se alineó como la jugadora más joven de su escuadra, logrando ganarse un lugar en el roster y participando en las posiciones de receptora y jardinera.

La integrante de Yankees de San Luis continúa con su preparación rumbo a próximos compromisos y torneos de alto nivel. Actualmente mantiene sus entrenamientos en Mont Park, y en paralelo se reincorpora a sus equipos locales, Aztecas y Serviagua, con los que buscará cerrar fuerte los campeonatos en San Luis Potosí.

El desempeño de Ramos en la Copa Monterrey confirma su proyección como una de las jóvenes promesas del softbol potosino, consolidándose en cada participación como referente para futuras generaciones.

