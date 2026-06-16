Noruega golea 4-1 a Irak en Mundial 2026 en Boston
El partido disputado en Boston mostró el dominio noruego tras un empate momentáneo de Irak, que no pudo sostener el resultado.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Con una gran actuación deErling Haaland , Noruega goleo 4-1 a Irak en partido de l Grupo I jugado en el estadio Boston del Mundial 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
.
El doblete de Haaland, que marcó a los 29 y 43 minutos, encaminó a los noruegos a un triunfo que no se antojaba tan fácil en primera instancia por el empuje de los iraquíes, que buscaban el arco rival.
Antes del segundo del "Androide", que provino de un grave error del portero Jalal Hasan, Irak había empatado por conducto de Aymen Hussein al 39, que daba esperanzas para conseguir un buen resultado.
Sin embargo, la segunda mitad fue totalmente noruega, que se destapó con dos goles más, al 76 de Leo Ostigard y un autogol de Hussein al 96.
Noruega suma sus primeros tres puntos y se coloca como líder del Grupo I por encima de Francia por diferencia de goles.
no te pierdas estas noticias
Noruega golea 4-1 a Irak en Mundial 2026 en Boston
SLP
El Universal
El partido disputado en Boston mostró el dominio noruego tras un empate momentáneo de Irak, que no pudo sostener el resultado.
Cardenales de San Luis con día libre para partido del Mundial
SLP
AP
Equipos como Rangers de Texas y Filis de Filadelfia también coinciden con partidos del Mundial en sus ciudades, generando días libres especiales.
Serena Williams pierde en dobles en Abierto de Berlín
SLP
AP
Serena Williams fue eliminada en primera ronda de dobles en el Abierto de Berlín ante Olmos y Routliffe.