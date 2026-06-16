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Noruega golea 4-1 a Irak en Mundial 2026 en Boston

El partido disputado en Boston mostró el dominio noruego tras un empate momentáneo de Irak, que no pudo sostener el resultado.

Por El Universal

Junio 16, 2026 06:51 p.m.
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Noruega golea 4-1 a Irak en Mundial 2026 en Boston
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      Con una gran actuación de

      Erling Haaland
      , Noruega goleo 4-1 a Irak en partido de l Grupo I jugado en el estadio Boston del Mundial 2026

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      .
      El doblete de Haaland, que marcó a los 29 y 43 minutos, encaminó a los noruegos a un triunfo que no se antojaba tan fácil en primera instancia por el empuje de los iraquíes, que buscaban el arco rival.
      Antes del segundo del "Androide", que provino de un grave error del portero Jalal Hasan, Irak había empatado por conducto de Aymen Hussein al 39, que daba esperanzas para conseguir un buen resultado.
      Sin embargo, la segunda mitad fue totalmente noruega, que se destapó con dos goles más, al 76 de Leo Ostigard y un autogol de Hussein al 96.
      Noruega suma sus primeros tres puntos y se coloca como líder del Grupo I por encima de Francia por diferencia de goles.

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