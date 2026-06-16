Noruega golea 4-1 a Irak en Mundial 2026 en Boston

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Con una gran actuación de

, Noruega goleo 4-1 a Irak en partido de l Grupo I jugado en el estadio Boston del

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El, que marcó a los, encaminó a los noruegos a un triunfo que no se antojaba tan fácil en primera instancia por el empuje de los iraquíes, que buscaban el arco rival.Antes del segundo del "Androide", que provino de un grave error del portero Jalal Hasan, Irak había empatado por conducto de Aymen Hussein al 39, que daba esperanzas para conseguir un buen resultado.Sin embargo, la segunda mitad fue totalmente noruega, que se destapó con dos goles más, al 76 de Leo Ostigard y un autogol de Hussein al 96.Noruega suma sus primeros tres puntos y se coloca como líder del Grupo I por encima de Francia