Yum Brands vende Pizza Hut a LongRange y Yum China

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La atribulada cadena de restaurantes Pizza Hut, que durante 68 años ha enfrentado la creciente competencia y el hecho de que muchos restaurantes se han vuelto anticuados, será vendida por 2.700 millones de dólares por su empresa matriz, Yum Brands.

Venta segmentada de Pizza Hut: LongRange y Yum China adquieren la cadena

La compañía dijo el martes que la firma de capital privado LongRange Capital comprará Pizza Hut, excluyendo el negocio en China continental, por unos 1.500 millones de dólares.

En esa región, la cadena será adquirida por Yum China Holdings Inc. por aproximadamente 1.200 millones de dólares, indicó la empresa. China es el segundo mercado más grande de Pizza Hut fuera de Estados Unidos y representa el 19% de las ventas. Yum China Holdings Inc. se escindió de Yum Brands y se convirtió en una empresa independiente en 2016.

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Contexto y razones detrás de la venta de Pizza Hut

Yum Brands, que también es propietaria de KFC y Taco Bell, comenzó a explorar sus opciones para Pizza Hut en noviembre. El año pasado, las ventas globales de Yum Brands aumentaron 5% pero las de Pizza Hut cayeron 2%.

En febrero, la matriz anunció planes para cerrar 250 locales de la cadena de pizzerías en Estados Unidos. Pizza Hut tenía 19.974 restaurantes en todo el mundo al final del año pasado.

"Pizza Hut ha sido durante mucho tiempo el eslabón débil en la cartera de Yum", escribió el martes Neil Saunders, director general de GlobalData. "A pesar de los esfuerzos por revitalizar la marca y cerrar locales de bajo rendimiento, se ha vuelto cada vez más claro que impulsar nuevamente a la división hacia el crecimiento requerirá un nivel de inversión y paciencia que Yum simplemente no está dispuesto a comprometer".

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos que le pidieron prestados 600 dólares a su madre para abrir la tienda. Eligieron el nombre porque su letrero solo tenía espacio para ocho letras.

El familiar techo rojo de Pizza Hut debutó en 1969 y para 1971 era la principal cadena de pizza del mundo en ventas. PepsiCo la adquirió en 1977 pero escindió su división de restaurantes —que se convirtió en Yum Brands— en 1997.

Para la década de 1980, Domino´s era la empresa de pizza de más rápido crecimiento en Estados Unidos, impulsada por su promesa de entrega en 30 minutos. A medida que la comida para llevar y la entrega de pizza crecieron en popularidad, Pizza Hut quedó lastrada con grandes restaurantes para comer en el lugar. En 2020, aun cuando la entrega de pizza se disparó durante la pandemia de COVID-19, la empresa cerró 300 restaurantes en Estados Unidos.

La cadena se ha visto aún más presionada en los últimos años por el crecimiento de DoorDash, Uber Eats y otras empresas que entregan a domicilio comida de restaurantes y comercializaron el acceso a una gran cantidad de platillos además de la pizza.

Las ventas de pizza en Estados Unidos se han desacelerado considerablemente desde la pandemia, creciendo menos del 1% en 2024 y cayendo menos del 1% en 2025, según Technomic, una empresa de consultoría de restaurantes. Pero Pizza Hut tuvo un desempeño peor que el promedio, con un descenso de 8,2% en las ventas en Estados Unidos el año pasado, según Technomic.

Al vender Pizza Hut, Yum Brands puede centrarse más en sus marcas con ventas más fuertes, dijo el CEO de la empresa, Chris Turner.

"Bajo LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para el crecimiento futuro con una propiedad que aporta una profunda experiencia en la industria de restaurantes", dijo Turner en un comunicado.

LongRange Capital, con sede en Connecticut, fue fundada en 2019 por Bob Berlin, quien anteriormente diseñó un cambio de rumbo en Arby´s cuando lideró inversiones de capital privado en The Baupost Group. Berlin dijo el martes que esperaba trabajar con el equipo ejecutivo de Pizza Hut y los franquiciados "para impulsar su próxima fase de crecimiento".

"Pizza Hut es una querida marca global con una rica herencia y una base de clientes leales que pocas marcas pueden igualar", dijo Berlin en un comunicado.

El martes, cuando se le preguntó si LongRange planeaba cerrar algunos locales de Pizza Hut, la compañía dijo que no tenía comentarios más allá del comunicado de Berlin.

Yum Brands, con sede en Louisville, Kentucky, espera que la venta en Estados Unidos y China se cierre en el tercer trimestre. Las acciones de la compañía subieron casi 2% el martes.