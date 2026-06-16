Sigue San Luis fuera de alianza Morena-PVEM

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Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantienen a San Luis Potosí fuera de la alianza electoral para las elecciones de gobernador previstas para 2027, siendo la única entidad de las 17 que se mantiene fuera del acuerdo, reveló la senadora verde Jasmine Bugarín Rodríguez.

Alianza electoral Morena, PVEM y PT para 16 estados

Al anunciar su decisión de solicitar licencia al Senado para buscar la candidatura al gobierno de Nayarit, Bugarín Rodríguez detalló que en la única gubernatura que aún no hay acuerdo para formalizar la coalición entre los dos partidos políticos es en la entidad potosina.

Rechazo de Morena a candidatura en San Luis Potosí

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Aquí, la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, se perfila para ser la candidata del PVEM.

Sin embargo, Morena ha rechazado la posibilidad de apoyarla, ya que sus estatutos prohíben el nepotismo electoral, relativo a que ningún familiar cercano al actual gobernante puede ser postulado para buscar sucederlo en el cargo.

"Y vamos a participar en este proceso dentro de la coalición que integra Morena, PVEM y PT. Aclaró, dentro de la coalición porque en esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y muy contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República", informó.

"En San Luis Potosí aún no han fijado postura, aún no han llegado a algún consenso, algún acuerdo (...) seguramente en su momento habrán de tomar la determinación las dirigencias nacionales. Las otras 16 gubernaturas, incluyendo a Nayarit, vamos a ir en coalición en el siguiente proceso electoral", insistió la legisladora.