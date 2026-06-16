Senado de Congo aprueba proyecto para tercer mandato de Tshisekedi

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DAKAR, Senegal (AP) — La oposición en la República Democrática del Congo condenó el martes la adopción de un proyecto de ley que podría abrir la puerta a un tercer mandato para el presidente Félix Tshisekedi, al denunciar lo que, según afirma, es una maniobra para aferrarse al poder.

Proyecto ley tercer mandato Tshisekedi aprobado en Senado

El proyecto de ley, aprobado el lunes por el Senado, permitiría un referéndum sobre una nueva Constitución en la que los mandatos anteriores de Tshisekedi no contarían en su contra, lo que, en la práctica, reiniciaría el conteo. El documento ya fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora espera la firma del presidente.

Tshisekedi, de 62 años, ocupa el cargo desde 2019. Ha manifestado que buscaría un tercer mandato si los votantes lo aprueban en un referéndum. Pero no se ha fijado ninguna fecha para ello.

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La Constitución del Congo prohíbe explícitamente cualquier revisión de los límites de mandato presidencial. El proyecto de ley elude esa disposición al permitir que el presidente enmiende la Constitución en caso de una "disfunción mayor" que paralice las instituciones del Estado.

Reacciones y movilización de la oposición en Congo

El país de África central está aquejado por múltiples crisis, entre ellas un brote de ébola y una escalada del conflicto de décadas con los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda, uno de más de 100 grupos armados que compiten por el control en las provincias orientales.

La próxima elección presidencial del Congo está prevista para 2028. Tshisekedi dijo el mes pasado que el Congo no podrá organizar y celebrar elecciones a menos que se resuelva el conflicto y regrese la estabilidad.

Tanto la votación en el Senado como la de la Asamblea Nacional se realizaron sin los legisladores de la oposición, que abandonaron las sesiones hace semanas en protesta contra el proyecto de ley.

El presidente del Senado, Jean-Michel Sama Lukondé, celebró la votación y sostuvo que brinda al pueblo congoleño un marco para "ejercer su soberanía" mediante un referéndum.

Los principales partidos de oposición del Congo, que han estado divididos en los últimos años, unieron fuerzas en mayo bajo la bandera de C64, o Coalición Artículo 64, para oponerse al proyecto de ley, al describirlo como un intento del mandatario de mantenerse en el poder.

"Tshisekedi ha traicionado su juramento de respetar la Constitución y, por lo tanto, no vale nada". declaró el principal dirigente opositor Martin Fayulu el martes durante una conferencia de prensa realizada por la coalición.

El político anunció una marcha el 8 de julio hacia el palacio presidencial, en la que exigirá la renuncia de Tshisekedi.

La votación se produce días después de que estallaran enfrentamientos violentos en una protesta contra el proyecto de ley en Kinshasa, la capital del Congo, en la que varias personas resultaron heridas, entre ellas, los líderes opositores Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund y Delly Sesanga.