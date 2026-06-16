Cineastas jóvenes de internet irrumpen en Hollywood con éxito

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NUEVA YORK (AP) — Algunos de los cineastas jóvenes más prometedores están llegando a Hollywood ya como expertos en entretener al público y hacerse virales.

Las películas "Obsession" y "Backrooms" —ambas de youtubers de veintitantos años convertidos en cineastas— han causado sensación, revelando una nueva trayectoria hacia la silla del director.

Ejecutivos de Hollywood están escudriñando plataformas como YouTube, TikTok e Instagram para encontrar al próximo Steven Spielberg. Allí, jóvenes aspirantes a cineastas no solo trabajan en su oficio, sino que construyen una relación con el público que puede trasladarse a la taquilla.

"Estos cineastas están en diálogo con su público desde el primer momento, sus suscriptores tienen participación en cada versión de su obra", declaró Mike De Luca, copresidente de Warner Bros. Motion Picture Group, en una conferencia el mes pasado. "Para cuando sale la película, ya ha tenido gran cantidad de pruebas".

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"Obsession" y "Backrooms" no son las primeras de su tipo. Issa Rae y Bo Burnham están entre quienes comenzaron en YouTube. Pero cada vez más cineastas independientes de hoy empezaron en internet. Aquí hay algunos de los creadores digitales que ya han logrado abrirse paso, y algunos que quizá lo hagan pronto.

Kane Parsons y el éxito de "Backrooms"

Kane Parsons, conocido en internet como "Kane Pixels", Parsons, de 20 años, es el director de la película de terror "Backrooms", de A24. Originario de Petaluma, California, comenzó a publicar videos en internet a los 9 años. Su serie de videos basada en un meme derivó en la película, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve. Ha recaudado 250 millones de dólares en todo el mundo en taquilla, y ya está desarrollando una secuela.

Curry Barker y la producción de "Obsession" en Hollywood

Curry Barker, de 26 años, quien creció en Mobile, Alabama, asistió durante un año a una escuela de cine en Los Ángeles antes de empezar a hacer videos en YouTube y, con el tiempo, el cortometraje de terror "The Chair" y una película de terror hecha por 800 dólares, "Milk & Serial". Después de que Tea Shop Productions vio "The Chair", la empresa financió la producción de "Obsession" por 750.000 dólares. Tras un estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Focus Features la adquirió por 15 millones de dólares y está prevista a superar los 300 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo. Barker ya hizo su siguiente película, "Anything But Ghosts", para Blumhouse Productions, y A24 lo ha reclutado para una nueva versión de "The Texas Chainsaw Massacre".

Markiplier, de 36 años, o Mark Fischbach, se hizo popular en YouTube por sus videos de partidas de videojuegos independientes. Con más de 38 millones de suscriptores, creó series y pódcasts antes de hacer su debut como director a principios de este año con "Iron Lung". También escribió y editó la película de terror de ciencia ficción basada en un videojuego de 2022. Hecha por menos de 5 millones de dólares y distribuida por cuenta propia, "Iron Lung" recaudó más de 50 millones de dólares.

Jordan Firstman, de 34 años, quien creció en Nueva Jersey, se dio a conocer primero con una serie de breves sketches en Instagram Live durante la pandemia. Comediante, guionista y actor, Firstman se abrió camino hacia el cine por una ruta más tradicional. Coprotagonizó la serie de HBO de 2025 "I Love LA" y fue productor consultor de la serie animada "Big Mouth". Pero en mayo de este año, Firstman debutó como director con "Club Kid" en el Festival de Cine de Cannes. La película, protagonizada por Firstman como un promotor de clubes nocturnos gay que descubre que tiene un hijo, fue una revelación en el festival. Tras una puja de ofertas, A24 la adquirió por 17 millones de dólares.

Dylan Clark, originario del norte de Virginia, ha estado publicando cortos de terror en YouTube durante los últimos ocho años. Ahora está convirtiendo el más popular de ellos, "Portrait of God", en un largometraje, con Jordan Peele y Sam Raimi como productores. Lionsgate y Blumhouse también han elegido a Clark para dirigir un nuevo "The Blair Witch Project".

Sam Evenson

Neon anunció en abril que Evenson dirigirá una adaptación a largometraje de su cortometraje de 2014, "Mora". El corto, de unos 12 minutos y que ha sido visto por casi 5 millones de personas en el canal de YouTube de Evenson, trata de un artista que busca a una mujer sangrienta y deformada que aparece en imágenes generadas por la IA. Roy Lee, productor de "Weapons", está produciendo. Será el debut de Evenson como director, aunque cuenta con numerosos créditos en efectos visuales, incluidos "Dune: Part Two" y "The Last of Us".