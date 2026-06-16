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Sujeto se puso violento porque le cobraron la cuenta

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto se puso violento porque le cobraron la cuenta
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      Por su probable participación en los delitos de daños y amenazas, la Guardia Civil de Soledad detuvo a un hombre, atendiendo un reporte ciudadano sobre una persona agresiva al interior de un negocio.

      Se trata de Anacleto "N", de 26 años de edad, quien presuntamente se negó a pagar una cuenta de 840 pesos, además de que habría agredido físicamente a un empleado y causado daños en el mobiliario del local.

      Estos hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la cabecera municipal, donde los oficiales municipales se entrevistaron con el encargado del lugar, quien señaló a esta persona de presuntamente amenazar al personal.

      Por esta razón, la parte afectada solicitó resolver la situación legalmente ante la autoridad, siendo de esta manera informado Anacleto "N" que quedaría en calidad de detenido por los probables delitos de daños y amenazas, para después ser trasladado a la Fiscalía General del Estado.

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      Con estas acciones la Guardia Civil Municipal de Soledad asegura refrendar su compromiso de preservar el orden y la tranquilidad en espacios públicos y zonas comerciales del municipio.

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