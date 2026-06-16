Cardenales de San Luis con día libre para partido del Mundial

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ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Cuando el mánager de los Cardenales de San Luis, Oliver Mármol, vio que su equipo tenía un inusual sábado libre durante la temporada, le surgió la duda: "¿Podré ir a un partido de fútbol?".

No a cualquier partido de fútbol, a uno del Mundial.

El torneo está en marcha en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México. Entre ellas hay 11 mercados que también albergan a un total de 13 equipos de Grandes Ligas.

Kansas City, donde los Cardenales abren una serie de tres juegos el jueves, alberga seis partidos del Mundial en el estadio de la NFL ubicado en el mismo complejo que la casa de los Reales. Cardenales y Reales tendrán libre el sábado, cuando Ecuador juegue contra Curazao.

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"Ese es el objetivo, sí", respondió Mármol cuando le preguntaron si iría a ese partido.

El primera base de los Reales, Vinnie Pasquantino, y su esposa, que jugó fútbol en Old Dominion, planean estar allí.

"Es extraño, pero son circunstancias especiales", comentó Pasquantino. "Es genial que Kansas City haya conseguido partidos del Mundial. Así que, pasen los años que pasen hasta que Estados Unidos vuelva a ser sede, estaremos bien con algunos días libres como esos".

Aprovechando en Texas

El AT&T Stadium, casa de los Cowboys de Dallas de la NFL y ubicado junto a Globe Life Field, será casa de nueve partidos, la mayor cantidad en el torneo. Los Rangers de Texas, vecinos del estadio, serán anfitriones de dos series, pero también tendrán libre un lunes en casa el 6 de julio, cuando se disputará un partido de octavos de final.

Texas disputa en este momento una serie de tres juegos ante Minnesota que termina el jueves, debido a que habrá una pausa el miércoles para el debut de Inglaterra ante Croacia.

"Es una oportunidad única en la vida", manifestó el bateador designado de los Rangers, Joc Pederson, quien jugó fútbol de niño en California.

Los Rangers completaron el domingo una gira en Boston, donde miles de aficionados escoceses se presentaron en Fenway Park un día después de que Escocia ganó su primer partido en un Mundial en 28 años en Foxboro.

El mánager de los Rangers, Skip Schumaker, dijo que la presencia de la Tartan Army hizo que se sintiera como un partido de fútbol europeo. Él y miembros de su cuerpo técnico ahora quieren devolver la cortesía.

"Fue tan divertido que en el día libre la mayoría de nosotros buscará la manera de conseguir entradas para ir a un partido del que realmente no saben casi nada, solo por el increíble ambiente que había", explicó Schumaker. "La pasión era una locura".

Días libres y partidos en estadios vecinos

En Filadelfia, los Filis tendrán libre el viernes durante su serie en casa contra los Mets de Nueva York, gracias a que Brasil se enfrentará a Haití en el cercano Lincoln Financial Field.

Al igual que con los Rangers, los Reales y los Marineros de Seattle, el estadio de los Filis está ubicado a un costado del estadio de la NFL que alberga algunos de los 104 partidos del Mundial de 48 naciones. Esos estadios comparten estacionamientos.

No todos los partidos están a la vuelta

En cada una de las ocho fechas en que hay partidos del Mundial en el MetLife Stadium, los Mets o los Yankees jugarán en casa del otro lado del río, incluida la final del campeonato el 19 de julio, cuando los Yankees recibirán a Shohei Ohtani y a los campeones Dodgers de Los Ángeles.

Los partidos del Mundial en el SoFi Stadium estarán a unos 21 kilómetros del Dodger Stadium y a 56 kilómetros del Angel Stadium. En seis de las ocho fechas de partidos en Inglewood, Dodgers o Angelinos jugarán en casa. Las otras dos fechas caen en días libres normales durante una estadía en casa, una para cada equipo.

Con separación entre estadios, Atlanta, Boston, Houston, Miami y Toronto disputarán múltiples juegos en casa que coinciden con partidos del Mundial en sus mercados.