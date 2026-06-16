Trump propone sanciones a petróleo ruso en cumbre G7 en Francia

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EVIAN-LES-BAINS, Francia (AP) — Estados Unidos podría volver a imponer sanciones a los envíos de petróleo ruso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados en la cumbre del Grupo de los Siete, que reúne a las principales naciones industrializadas, trabajaran el martes para volver a colocar la guerra en Ucrania en lo alto de la agenda, tras más de cuatro años de combates provocados por la invasión de plena escala de Rusia.

Trump y el G7 analizan sanciones a petróleo ruso

En las últimas semanas, el conflicto con Irán ha eclipsado la guerra en Ucrania iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, pero tras su anuncio de un acuerdo para poner fin al conflicto en el Golfo, que llevaba 3 meses y medio en marcha, el mandatario estadounidense dijo que ahora quiere centrarse en Ucrania.

Trump dijo que Irán pronto quedará "en el espejo retrovisor".

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Cuando se le preguntó si restablecería las sanciones a Rusia, que se habían flexibilizado para ayudar a bajar los precios del petróleo, Trump dijo que las restricciones podrían volver a entrar en vigor a medida que más petróleo transite por el estrecho de Ormuz.

"Pronto podremos hacer eso porque el petróleo ahora está fluyendo", dijo Trump a los reporteros. "Estamos en posición de hacerlo pronto".

En marzo, Estados Unidos flexibilizó temporalmente algunas sanciones sobre diversos envíos de petróleo ruso cuando los precios del crudo aumentaron bruscamente. La exención se había extendido a medida que la guerra en el Golfo se prolongaba.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se sumó a los líderes del G7 para sostener conversaciones sobre la guerra en su país, las cuales concluyeron rápidamente, ya que los líderes se reunieron durante apenas 75 minutos.

Zelenskyy destaca apoyo unánime del G7 a Ucrania

Zelenskyy dijo que Ucrania se toma en serio la paz mientras Rusia juega con los líderes mundiales. "Los ´Siete´ apoyan a Ucrania unánimemente hoy", dijo el mandatario ucraniano.

La parte rusa, mientras tanto, no muestra ninguna actividad seria hacia la paz, dijo Zelenskyy, calificando las acciones de Rusia como "un juego".

Zelenskyy añadió que los líderes del G7 apoyaron la necesidad de Ucrania de más misiles Patriot y discutieron cómo aumentar la fabricación mediante licencias de producción. Los misiles Patriot pueden contrarrestar los ataques de misiles balísticos rusos contra la red eléctrica y las ciudades de Ucrania.

Durante el mandato de Trump, Estados Unidos ha recortado la ayuda a Ucrania, mientras que Francia y sus aliados europeos son ahora los mayores proveedores de apoyo militar y financiero a Kiev.

En la ciudad balneario francesa cerca de la frontera suiza que alberga la cumbre, Trump restó importancia al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en Estados Unidos, pero lamentó el número de muertos.

"Todo esto es ridículo", dijo Trump. "Así que, sí, voy a hacer todo lo que pueda".

Mientras tanto, Reino Unido anunció un nuevo conjunto de sanciones dirigidas a la "flota clandestina" que Rusia utiliza para transportar petróleo y gas, y a las redes financieras que Moscú usa para evadir las sanciones occidentales. Entre los barcos señalados están varias embarcaciones compradas recientemente por Rusia para transportar gas natural licuado desde su proyecto Arctic LNG 2, una instalación sancionada.

Trump se ha visto frustrado por la falta de avances hacia una resolución entre Ucrania y Rusia

Horas antes del inicio de la cumbre del G7, Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra las principales ciudades de Ucrania en una andanada que mató a 11 personas e incendió un emblemático complejo religioso.

Los ataques contra las principales ciudades de Ucrania se produjeron después de que Zelenskyy y Putin hablaran por separado por teléfono con Trump el domingo, cuando el líder de Estados Unidos cumplió 80 años.

Mientras hacía campaña en 2024 para regresar a la Casa Blanca, Trump aseguró que podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas tras asumir el cargo. Sin embargo, las negociaciones se han estancado y desde entonces ha reconocido que ha resultado mucho más difícil de lo que pensó inicialmente.

El lunes, Ucrania inició oficialmente las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas aun mientras combate la invasión rusa.

Ucrania considera que la incorporación a la Unión Europea es una garantía de seguridad para un futuro estable una vez que termine la guerra. Su mejor garantía sería integrarse en la alianza militar de la OTAN, pero el gobierno de Trump insiste en que eso no puede ocurrir, y otros se muestran reacios a que se incorpore mientras la guerra continúe.

La guerra con Irán ha sido un punto de fricción entre Trump y los líderes europeos

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán también recibió mucha atención en las sesiones del martes, y Trump expresó su disposición a enviar el acuerdo al Congreso para su revisión.

El presidente hizo el anuncio al inicio de una reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, al margen de la cumbre.

"Me gusta la idea, envíenlo al Congreso por favor", dijo Trump. "Es decir, ¿quién no lo aprobaría?"

Los republicanos en el Capitolio dicen que quieren que Trump proporcione más información sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y algunos expresan escepticismo de que el acuerdo pueda disuadir a Irán de buscar un arma nuclear.

Trump también sostuvo conversaciones a solas con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani. Las naciones del golfo Pérsico no forman parte del G7, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, invitó a sus líderes a participar en la cumbre en un momento tenso para la región.

Trump expresó su frustración por las continuas hostilidades de Israel en Líbano con el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, y dijo a los reporteros que no estaba "contento con la manera en que Israel se ha manejado con Líbano y con Hezbollah".

"Deberían haber podido lidiar con ellos más rápido", añadió Trump sobre las operaciones israelíes para atacar a Hezbollah. "Simplemente se prolonga para siempre. Y cuando eso sucede, arroja una luz negativa sobre el acuerdo grande. Y ese es el acuerdo con Irán".

Los aliados de Estados Unidos también buscan avances rápidos que puedan aliviar el impacto económico del alza de los precios del petróleo causada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Macron dijo después que Francia y otros socios occidentales están "listos para actuar muy rápidamente" para ayudar a reabrir el estrecho de manera pacífica. Francia y Reino Unido han impulsado una misión para restablecer la seguridad marítima en el estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan.

El G7 incluye a Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. Otras naciones invitadas a esta cumbre, como Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, fueron convocadas para participar en algunas discusiones.