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Cuesta Mundial 67.8 mdp al Inpode

Paga el gobierno del estado esa suma por transmisión de partidos y el evento público para presentarlos

Por Jaime Hernández

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Cuesta Mundial 67.8 mdp al Inpode
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      El Instituto Potosino del Deporte (Inpode) ha pagado 67.8 millones de pesos por servicios de transmisión de los partidos del Mundial.

      Las beneficiarias son dos empresas de la CDMX, una que apenas en febrero de este año cambió su razón social para organizar eventos deportivos.

      Así lo demuestran 4 facturas en poder de este medio que amparan el pago de la "transmisión de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026" y por la "organización y producción de eventos públicos de transmisión de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026".

      La compañía a cargo de la transmisión de los partidos mundialistas no parece vinculada a la televisora que detenta los derechos del evento en México, Televisa, ni a la FIFA. Se trata del Grupo Manufacturero Unido del Valle SA de CV, asentada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

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      El primer pago se registró el 20 de marzo de este año y fue por 24 millones de pesos. El segundo se registró el 6 de abril, cubriendo un monto de 16 millones de pesos.

      En total, se le pagaron 40 millones de pesos. Podrían no ser las únicas facturas por ese concepto, ya que en la manufactura, el método de pago fue definido como "en parcialidades o diferido".

      De acuerdo al Registro Público de comercio de la CDMX, esta empresa fue constituida el 8 de junio de 2011, con objetos sociales relacionados con la industria textil. Sin embargo, el 28 de enero de este año, sus actividades cambiaron a las vinculadas al espectáculo y el entretenimiento, incluyendo la planeación y organización de "fan zones" de eventos deportivos.

      Por lo que toca a la organización de los eventos de transmisión de los juegos, que se realizan en el estadio que se conocía como Alfonso Lastras, corrió a cargo de la compañía Tracción en Publicidad SA de CV, también con sede en la CDMX.

      Los pagos a esta empresa se dieron este año, el 24 de marzo, por 16.6 millones de pesos, y el 6 de abril, por 11.2 millones de pesos, para totalizar 27.8 millones de pesos.

      Esta empresa fue registrada en el RPC de la CDMX el 24 de mayo de 2023 con objetos sociales relacionados con el cómputo, el marketing digital y publicidad.

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