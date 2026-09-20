Gabriel Milito responde a reportero tras empate en Clásico Nacional

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Después de empatar 2-2 con el América en el Estadio Banorte, Gabriel Milito se enfadó con un reportero durante la conferencia de prensa, acción que se viralizó en redes.

Reacción de Gabriel Milito en conferencia tras el Clásico Nacional

Mientras el reportero planteaba su pregunta, le dijo a Milito: "dejaste escapar puntos", frase que no le gustó nada al argentino y reaccionó, para algunos, de forma innecesaria.

"Te corrijo, yo no dejo ir puntos, yo vine a ganar los tres puntos, no dejé escapar nada, se nos escaparon tres puntos porque hay un rival que juega y que en el segundo tiempo, a partir de ese golazo, se metieron en el partido", manifestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles de la actuación de Chivas y declaraciones de Milito

Eso ocasionó una serie de intercambios de argumentos entre el entrenador y el integrante de los medios de comunicación, donde el estratega del Guadalajara también habló del actuar de los suyos en la segunda mitad.

"Nosotros no jugamos al nivel del primer tiempo, debido a los cambios que tuvimos que hacer de manera obligada, pero nadie deja escapar nada, hay un rival que también tiene su mérito", explicó.

Chivas dejó escapar el liderato y una gran oportunidad de mostrar su seria contienda al título.