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Movilizaciones previstas para este domingo 20 de septiembre

La colectiva Hilos realizará actividades de tejido para denunciar la violencia de género a las 10:00 horas.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 10:13 a.m.
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Movilizaciones previstas para este domingo 20 de septiembre
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      Para este domingo, se tiene prevista una marcha a las 10:00 horas por parte del grupo Baja Visión MX, el cual realizará la 5ta Caminata por el "Día del Bastón Verde y la Visibilización de la Baja Visión". La movilización partirá de la Fuente de la Diana Cazadora, aunque el destino está por definirse.

      Movilizaciones y actividades en espacios públicos

      También a las 10:00 horas, la colectiva "Hilos" se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete. Las participantes realizarán actividades de tejido para denunciar la violencia de género, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

      A las 11:00 horas, el colectivo mexicano con Ucrania llevará a cabo una concentración en la Fuente Américas de la Alameda Central. Los participantes manifestarán su rechazo a la propaganda rusa difundida en México.

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      Acciones de colectivos por derechos y causas sociales

      A las 11:30 horas, integrantes de Ciclistas Pachecos CDMX se reunirán en el estudio Hija de Ganja 420, ubicado en la colonia Guerrero. Durante la actividad promoverán la defensa de los hongos ancestrales. Mientras que, a esa misma hora, los integrantes de la Plataforma 4:20 instalarán módulos simultáneos en el Monumento a la Madre, en el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, así como en Avenida Gran Canal y Circuito Interior. En estos puntos realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas para derechos cannábicos.

      De igual forma, a las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará el evento político-cultural "The Soundcyti" en la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico.

      En la alcaldía Cuajimalpa, a las 12:00 horas, el Refugio Franciscano A.C. convocó a una jornada abierta a la ciudadanía en sus instalaciones, ubicadas sobre la carretera México-Toluca. La asociación busca dar a conocer la situación de 156 animales que regresaron al refugio después de permanecer ocho meses fuera del inmueble.

      Durante el día, integrantes de Firmas por Palestina MX mantendrán una mesa de recolección de apoyos en el Hemiciclo a Juárez. En tanto, El Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador".

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