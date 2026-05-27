Naomi Osaka vuelve a brillar con su atuendo

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PARÍS.- El gusto de Naomi Osaka por la moda volvió a estar en el centro de atención el martes en el Abierto de Francia.

La estrella del tenis salió a la cancha Suzanne-Lenglen con una falda negra ceremonial y un corpiño sin mangas con cuentas, que se quitó para revelar un vestido de juego dorado con lentejuelas para su partido inaugural en París.

"Es muy de alta costura. Ya sabes la Torre Eiffel de noche cuando brilla. Creo que me veo un poco así", dijo Osaka sobre su atuendo después del partido.

Osaka entró con el corpiño adornado, estructurado para evocar una armadura, y una falda larga plisada sobre su indumentaria de juego. Luego se quitó las prendas exteriores y venció a su rival Laura Siegemund por 6-3, 7-6 (3).

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A principios de este año, en el Abierto de Australia, Osaka salió con un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca.