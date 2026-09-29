El líder de clubes europeos Al-Khelaïfi dice que no se postulará a FIFA

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GINEBRA (AP) — La búsqueda del fútbol europeo de un candidato para desafiar a Gianni Infantino en la elección presidencial de la FIFA no recaerá en el dirigente de clubes Nasser Al-Khelaïfi, insistió el martes el jefe del Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi también es presidente del influyente grupo European Football Clubs y, por ello, integra el comité ejecutivo de la UEFA, que encabeza los esfuerzos para desalojar a Infantino tras su fallido plan de vender participaciones de futuras ganancias de la Copa del Mundo a inversores privados.

Nasser Al-Khelaïfi descarta candidatura a la FIFA

Como ministro en el gobierno de Qatar, anfitrión del Mundial de 2022 —que hasta ahora ha respaldado a Infantino—, Al-Khelaïfi también podría tener un amplio atractivo para los votantes de la FIFA en Asia; aun así, se movió para acallar las especulaciones de que podría intentar ponerse al frente del organismo rector del fútbol.

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"No tengo ningún interés en la FIFA, ninguna agenda (ni) ambición de estar allí", señaló Al-Khelaïfi en una conferencia de prensa, tras una reunión anual de la EFC en la capital danesa, Copenhague.

"No creo que yo sea el tipo adecuado para este puesto y, en realidad, no quiero ir; estoy disfrutando lo que hago. Creo que la FIFA no es para mí", manifestó el presidente del PSG, vigente campeón de la Liga de Campeones.

La reunión anual del club, que cuenta con 900 miembros, se celebró en medio de un momento volátil para la política del fútbol y el futuro de Infantino.

Ocurre dos meses después de que se revelara el plan de la filial de la FIFA, valorado en miles de millones de dólares, y de que luego fuera derrotado en cuestión de días, y a siete semanas del plazo límite para que se presenten candidatos que lo desafíen.

Aleksander Ceferin impulsa campaña para relevar a Infantino

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, encabeza la campaña para poner fin a la presidencia de Infantino, ya sea antes o en la elección del 18 de marzo en Marruecos, y habló con los dirigentes de clubes el martes.

"El fútbol no necesita emperadores", dijo Ceferin en un discurso de casi 10 minutos en el que no mencionó a Infantino, cuyos planes más ambiciosos desde su primera elección en 2016 suelen haber sido vistos como amenazas por sus antiguos empleadores en la UEFA.

Las referencias de Ceferin, incluida la creación de un premio para un político, estuvieron claramente dirigidas a Infantino y a sus estrechas relaciones de trabajo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es hora de decir basta", sostuvo Ceferin, vicepresidente de la FIFA, quien se ha descartado como candidato. "Se doblan las reglas cuando resultan inconvenientes. A quienes se supone que deben tener voz simplemente se les aparta. Y el futuro del fútbol se trata como una simple ficha más de negociación".

Propia reelección de Ceferin en la UEFA

Ceferin, al igual que Infantino, fue elegido en 2016 —tras las consecuencias de la anterior gran crisis de la FIFA, provocada por investigaciones federales en Estados Unidos y Suiza— y también puede aspirar el próximo año a un cuarto y último mandato.

"El fútbol necesita grandes líderes como usted", dijo Al-Khelaïfi sobre Ceferin en su propio discurso, y añadió: "le pedimos que se postule de nuevo a la presidencia el próximo año".

Ceferin, quien dijo en 2024 que dejaría el cargo en 2027, probablemente no tendrá oposición en la votación de la UEFA por parte de 55 federaciones miembro, prevista para abril en Astana, Kazajistán.