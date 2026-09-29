Otto Sirgo fue por 24 años cubano y por 55 mexicano

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Otto Sirgo murió a los 79 años. A lo largo de su carrera hubo una incógnita que lo persiguió y que, hasta en sus últimos años de vida, tuvo que seguir resolviendo, ¿era cubano o mexicano?, así lo explicaba el primer actor.

Otto Sirgo y la confusión sobre su nacionalidad

La noticia de que el actor, recordado por su participación en múltiples producciones televisivas, puestas en escena y su inolvidable actuación en "Por la libre", la única película en la que trabajó, falleció, nos recuerda que no se tenía precisamente claro de dónde era originario.

Había quienes lo presentaban como "el actor cubano Otto Sirgo", mientras que también existieron aquellos que no dudaban que era mexicano; sólo él poseía la verdad.

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En 2021, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Sirgo aclaró esa duda que tenían muchos y, a la que se refería como una recurrente "confusión" entre su público.

En esa charla reconoció que, en efecto, había nacido en Cuba, esto debido a que su padre, don Otto, era nativo de la isla caribeña.

"Yo sí nací en Cuba, soy hijo de padre cubano y de madre mexicana, nací en la isla, pero soy mexicano por nacimiento, explicó, sembrando nuevas interrogantes.

Ley de nacionalidad mexicana de 1968 y su impacto en Otto Sirgo

El actor explicó que, hasta sus 24 años, contó con la acta de nacimiento que precisaba que había nacido en Cuba, documento que quedó invalidado, luego de que en 1968, en México se expidió una nueva ley, la cual le permitió obtener la nacionalidad de nuestro país.

"Mis papales dicen que mi nacionalidad es ´mexicano por nacimiento´, o sea yo tengo todos los derechos de un mexicano nacido en México, el asunto estuvo así: en el año 68 salió una ley que decía que todo hijo de padre extranjero fallecido y de madre mexicana por nacimiento, era automáticamente, mexicano por nacimiento".

Fue así que desde las mismas oficinas de Relaciones Exteriores, se pusieron en contacto con la mamá del actor, doña Magda Morales, para que llevase a su hijo a obtener la nacionalidad a la que tenía derecho.

"Le dijeron ´Magda traiga a su hijo porque, ahorita, ya es mexicano´".

Y aunque esa noticia le causó gran satisfacción al actor, en los próximos dos años y medio, tuvo que llevar consigo, literalmente, a todos lados con un pedazo del Diario Oficial de la Federación, en donde estaba el artículo donde se hablaba acerca de esa ley.

"Ni los de migración entendían cómo era posible eso, pero se fueron acostumbrando", recordaba.

Para el 2018, el actor se llevó la sorpresa de que dicha ley ya había sigo derogada, cuando acudió a renovar su VISA, lo que provocaría que, así como la nacionalización había llegado a sus manos, le fuera arrebata en un instante, por fortuna, aún conservaba el acta que le habían entregado en Relaciones Exteriores, con lo que comprobó su nacionalidad, la que conservó hasta su último día.

"No fue problema, porque yo tenía el acta, es más, la llevaba, siempre me prevengo, ya la vieron y el señor, encargado de pasaportes, dijo ´tiene toda la legalidad del mundo´, así que sigo siendo mexicano por nacimiento".