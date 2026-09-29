IECM fija topes de gastos para precampaña

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo para fijar los topes de gastos de precampaña que tendrán las y los aspirantes a diputaciones locales y alcaldías.

IECM aprueba límites para gastos de precampaña

En sesión ordinaria, las y el consejero electoral avalaron, por unanimidad, que las y los precandidatos a las alcaldías puedan gastar de 127 mil a un millón 626 mil pesos; mientras que el tope de gastos de precampaña para las diputaciones locales oscilará entre los 122 y 308 mil pesos.

Cada uno de los precandidatos que aspire a la alcaldía Azcapotzalco podrá gastar hasta 410 mil 414 pesos; en Álvaro Obregón el tope será de 663 mil 161 pesos; en Benito Juárez de 410 mil 577 pesos; y para Coyoacán de 612 mil 10 pesos.

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Para Cuajimalpa el tope será de 200 mil 605 pesos; en Cuauhtémoc oscilaría en 528 mil 41 pesos; en Gustavo A. Madero, de un millón 129 mil 167 pesos; y para Iztacalco de 388 mil 538 pesos.

Detalles y criterios para los topes de gastos

En Iztapalapa el tope es de un millón 626 mil 981 pesos; en Magdalena Contreras está previsto un tope de gasto de precampaña de 226 mil 492 pesos; en Milpa Alta de 127 mil 221 pesos; y para Miguel Hidalgo de 351 mil 942 pesos.

El tope de gasto de campaña para los aspirantes de Tláhuac alcanzará hasta 339 mil 227 pesos; en Tlalpan, 615 mil 597 pesos; en Venustiano Carranza 432 mil 782 pesos; y en Xochimilco el tope se fijó en 391 mil 295 pesos.

La consejera electoral Melisa Guerra aclaró que la determinación de estos montos no responden a una decisión discrecional de la autoridad electoral, por el contrario, dijo, deriva del cumplimiento de un mandato legal expreso, sustentado en la experiencia acumulada del IECM y en criterios emitidos por las autoridades jurisdiccionales en la materia.

"Los topes propuestos atienden las particularidades de cada elección y se aplica de manera diferenciada según el ámbito territorial y el tipo de cargo en disputa. Esta diferenciación resulta congruente con las determinaciones adoptadas previamente por este Instituto y permite que los límites establecidos respondan, de manera razonable, a las condiciones específicas de cada contienda electoral", aseveró.