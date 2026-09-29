LeBron James impacta primer día de campamento 76ers en Nueva Jersey

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CAMDEN, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Las respuestas que Anfernee Simons intentó ofrecer con valentía sobre el primer día del campamento de entrenamiento de los 76ers quedaron de pronto ahogadas por el furioso zumbido, sobre sus cabezas, de un helicóptero que despegaba del complejo del equipo.

El helicóptero de LeBron James.

James, en efecto, usó la aeronave —un lujo de ricos— para trasladarse después de la práctica desde Nueva Jersey hasta, presumiblemente, cerca de donde haya decidido vivir en Nueva York. Los ruidos del helicóptero suelen reservarse para cuando el propietario multimillonario del equipo, Josh Harris, aterriza en el complejo para el draft de la NBA o una conferencia de prensa importante.

Ya no.

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Los Sixers quedaron rápidamente atrapados en el torbellino de los primeros días del Efecto LeBron, incluso mientras un par de jugadores y el entrenador Nick Nurse aseguraban que en la cancha todo estaba bien.

Fuera de la cancha, hagan espacio.

El personal de los Sixers movió el telón de fondo de la conferencia de prensa desde una esquina donde normalmente se apiñan unas cuantas decenas de reporteros para gritar preguntas a Joel Embiid o Tyrese Maxey, hacia un lugar más cerca de la mitad de la cancha, para dar una sensación más amplia ante los más de 50 reporteros acreditados, blogueros, camarógrafos de televisión y demás que llegaron para obtener una evaluación temprana del primer día oficial de James como Sixer.

James ya se había ido el martes para cuando se permitió a los medios entrar a la cancha a ver la práctica. Embiid, Maxey y la exestrella de Boston Jaylen Brown también estuvieron ausentes, un día después de atender a la prensa en el día de medios.

Nick Nurse y el manejo de la presión mediática

Nurse inicia su cuarta temporada como entrenador de los Sixers. Está acostumbrado a manejar las exigencias que conlleva trabajar en un mercado importante y lidiar con estrellas en Filadelfia, como Embiid y su reporte diario de lesiones, o el alto drama que rodeó al exSixer James Harden.

Nurse sí comentó que habló con el equipo sobre cuidarse entre ellos y mantenerse conectados mientras navegan una temporada bajo los reflectores —especialmente al inicio— que ya tiene un aura de postemporada alrededor de la franquicia antes de que los Sixers siquiera hayan jugado un partido.

"Va a ser diferente", afirmó Nurse. "Más gente, más miradas, más historias, más televisión nacional. Todo ese tipo de cosas. Es lo mismo, solo que un poco más. Yo solo intento llegar a la cancha de práctica y a la cancha de juego. Si podemos hacer esas dos cosas, todo lo demás, pues lo iremos manejando lo más suavemente que podamos".

Nurse calificó como "impresionante" la imagen de tanto talento una vez que los Sixers saltaron a la cancha para practicar. James es un futuro miembro del Salón de la Fama. Embiid, sin duda, ha construido un caso sólido. Brown fue MVP de las Finales de la NBA y campeón con los Celtics. Maxey se ganó su primera titularidad en el Juego de Estrellas la temporada pasada y ha florecido como un talento de élite.

VJ Edgecombe y la convivencia con LeBron James

El quinto titular es más que, bueno, ese otro tipo.

VJ Edgecombe fue tercero en la votación al novato del año la temporada pasada, y su personalidad efusiva y su capacidad defensiva para generar jugadas lo convirtieron de inmediato en un favorito de la afición y en una fuerza instantánea para ayudar a los Sixers a regresar a los playoffs la temporada pasada. Edgecombe entrenó con James durante el verano y contó que él organizó el chat grupal por mensajes de texto del quinteto titular... bueno, después de pedirle a Maxey el número de James.

Todo eso estuvo bien. Pero la magnitud del momento realmente lo golpeó antes de la práctica, cuando James se puso su camiseta número 23 en el mismo vestuario que Edgecombe.

Edgecombe, de 21 años, intentó no quedarse deslumbrado. Llamó a James un compañero, un hermano, un Sixer que peleará en la cancha codo a codo con ellos para perseguir el primer campeonato de la franquicia desde 1983.

Tal vez. Pero sigue siendo LeBron James.

"Es como, caray, sigue siendo Bron", comentó Edgecombe entre risas. "Estaba en el vestuario y yo como, oh, ahí está Bron. Su casillero estaba abierto. Estaba ahí antes que todos, como siempre. Me saludó, y me dice: ´¿qué tal?, ¿qué tal?´. Nos conocemos desde hace un tiempo".

Edgecombe sonrió mientras intentaba convencerse de que ya había expulsado al fanático de su sistema.

"Ya no voy a ser así", expresó Edgecombe, entre risas.

Fiel a su palabra, Edgecombe contó que tuvo que alzar la voz durante la práctica y darle a James algunas indicaciones defensivas sobre cuándo cambiar de marca.

"Se nos olvidó. Nos equivocamos en un cambio", explicó Edgecombe. "Pero eso es lo que pasa. Nos estamos conociendo. Para él es un sistema nuevo. Ahora mismo todo es sobre la marcha".

Pronto llegó el momento de que James volara a casa, mientras los Sixers se deleitaban con el exitoso primer día de lo que podría ser el viaje de la NBA de toda una vida.