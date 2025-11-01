logo pulso
“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
"Chino" Huerta se lesiona en Bélgica

México.- El sueño europeo de César “Chino” Huerta se tiñó de incertidumbre. El Anderlecht, club belga donde milita el extremo mexicano, confirmó este jueves que el jugador de 24 años estará fuera varias semanas por una lesión detectada en una resonancia magnética.

La noticia golpea de lleno las aspiraciones del Tri de cara al Mundial 2026, que arrancará en menos de ocho meses.

Todo inició con molestias que arrastraba desde su regreso en la Copa de Bélgica ante KVK Ninove, duelo que marcó su reaparición tras una lesión de pelvis que lo marginó un par de semanas.

El cuerpo técnico pensó en una recaída, pero los estudios revelaron un problema distinto, aunque no especificado por el club.

¿QUÉ DIJO EL TÉCNICO DEL ANDERLECHT SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE HUERTA?

“Le hicimos otra resonancia magnética y parece que tendremos que prescindir de él durante varias semanas”, compartió Besnik Hasi, entrenador del club belga, durante una conferencia de prensa.

Con esta baja, Huerta se perdería la última Fecha FIFA del año.

México enfrentará a Uruguay el 15 de noviembre y a Paraguay el 18, duelos clave para Javier “Vasco” Aguirre de cara a lo que será la próxima justa mundialista.

Cada vez se acorta el tiempo para llegar a la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al Tricolor en la Copa del Mundo que arrancará en el Estadio Azteca, por lo que será de suma importancia que los posibles convocados de mantengan sanos a lo largo de los próximos meses y poder ser considerados entre los elegidos del “Vasco”.

Si regresa a finales de diciembre, el “Chino” deberá cerrar el 2025 con actuaciones sobresalientes en Bélgica para convencer al “Vasco” y asegurar su boleto al torneo que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

Su velocidad y desborde lo colocaban como opción natural en el esquema de Aguirre.

