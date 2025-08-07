Necaxa fue goleado por Orlando City

México.- Otra humillación de la MLS a la Liga MX, esta vez protagonizada por el Necaxa, que fue goleado por el Orlando City (5-1).

Los Rayos llegaron al juego realizado en el Inter&Co Stadium de Orlando, con posibilidades de entrar a la ronda de eliminación directa, pero al final quedaron fuera y vapuleados, lo que pone en entredicho al director técnico Fernando Gago, quien además de no poder contrarrestar al cuadro de Orlando, dirigido por Oscar Pareja, exentrenador de los Xolos de Tijuana, evidenció a sus jugadores al hacer cinco cambios al iniciar al segundo tiempo, una clara falta de respeto a su plantel.

A esas alturas del juego, el marcador tenía una diferencia de cuatro goles. Todo comenzó con una hermosa y eficaz volea de fuera del área realizada por el argentino Martín Ojeda, que terminó con el plan necaxista apenas a los 14 minutos. Después vinieron tres tantos más del colombiano Luis Muriel, dos de remate con la cabeza y uno más al vencer en un mano a mano al guardameta Ezequiel Unsain.

El juego estaba terminado. Vinieron los cambios en desbandada de Gago, que sólo sirvieron para que los de la MLS marcaran otro tanto, obra de Ojeda. Alexis Peña anotó para los Rayos de remate con la cabeza, pero sólo maquilló un poco la gran humillación a los necaxistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí