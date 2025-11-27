logo pulso
NFL | ¿Dónde ver los juegos del Dia de Acción de Gracias?

Lamar Jackson y los Ravens buscan mantener su racha positiva ante unos motivados Bengals en el Día de Acción de Gracias.

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 09:36 a.m.
NFL | ¿Dónde ver los juegos del Dia de Acción de Gracias?

La NFL celebra uno de los días más especiales en Estados Unidos, el Dia de Acción de Gracias, con tres partidos que prometen emocionar a miles de fanáticos del ovoide alrededor de todo el mundo.

Los Lions de Detroit reciben a los Packers de Green Bay en el Ford Field, mientras que los Cowboys de Dallas harán lo propio ante los Chiefs de Kansas City, y los Ravens de Baltimore a los Bengals de Cincinnati.

El primer partido del día, pactado para arrancar a las 12:00 pm, Hora del Centro de México, ente dos rivales divisionales en la 'NFC North', Lions (7-4) y Packers (7-3-1), pinta para un partido de vida o muerte para ambos, comandados por Jared Goff y Jordan Love, respectivamente.

Al terminar, a las 15:30 horas, Dak Prescott y los Vaqueros (5-5-1) buscará hacer valer su localía en el AT&T Stadium ante los Chiefs (6-5) de Patrick Mahomes, en un compromiso donde ambas franquicias llegan con urgencias de ganar para poder aspirar a la postemporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como el plato final, en punto de las 19:20 horas, Lamar Jackson y sus Ravens (6-5) le han dado la vuelta al pésimo inicio de campaña, y buscarán seguir ganando en el M&T Bank Stadium, ante unos Bengals (3-8) que se verán motivados por el probable regreso de Joe Burrow.

¿Dónde ver los juegos de NFL hoy?

Lions vs Packers / 12:00 pm / Fox Sports

Cowboys vs Chiefs / 3:30 pm / Fox Sports, Canal 9 y Vix +

Ravens vs Bengals / 7:20 pm / Fox Sports.

SLP

El Universal

