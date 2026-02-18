No hay espacio para el racismo en nuestro deporte: Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó los presuntos insultos racistas recibidos por el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior durante el partido contra el Benfica, reconoció estar "en shock y entristecido" y sentenció que "no hay espacio para el racismo" en el fútbol.

El mandatario fue contundente en un comunicado publicado en redes sociales: "Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid".

"No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad - necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables", añadió Infantino.

En el minuto 52 del encuentro, Vinicius se dirigió corriendo a François Letexier, colegiado del partido, para advertirle de que el jugador argentino Gianluca Prestianni le había llamado 'mono', y el árbitro, al momento, inició el protocolo antirracista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El máximo dirigente de la FIFA aplaudió la actuación de Letexier, que usó "el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación".

"En la FIFA, estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación", subrayó.

Infantino terminó incidiendo en ese mensaje de solidaridad: "Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación".