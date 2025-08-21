Noah Lyles pierde ante Oblique Seville

LAUSANA.- Noah Lyles, el campeón olímpico de los 100 metros, sucumbió nuevamente ante Oblique Seville cuando el jamaicano se impuso el miércoles en una justa Athletissima que fue empapada por la lluvia.

Seville desafió la lluvia constante y el agua estancada en la pista para impresionar con un tiempo de 9.87 segundos, apenas una centésima por encima de su tiempo ganador en Londres el mes pasado, cuando Lyles también quedó segundo en una temporada que comenzó tarde por lesiones.

“Podemos rendir incluso en huracanes. Para mí, se trata solo de la ejecución y de mostrar mi dominio, de separarme del grupo, una vez más”, dijo Seville a la emisora suiza RTS.

Lyles registró 10.02 el sufrir su tercera derrota consecutiva en los 100 metros en el circuito de la Liga Diamante en la antesala de defender su título mundial en Tokio el próximo mes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El astro estadounidense salió rezagado de los bloques y luego persiguió a Ackeem Blake en el carril contiguo. Blake obtuvo el mismo tiempo para figurar tercero.

“Tuve una reacción horrible al disparo de salida. Físicamente me siento genial y estoy seguro de que cada carrera será mejor y mejor”, indicó Lyles.

Seville se ubicó octavo en la final olímpica de París el año pasado cuando su compatriota Kishane Thompson fue superado en la meta por Lyles. Thompson es el más rápido del mundo este año, registrando 9.75 en junio, y ganó el sábado en Polonia cuando Lyles fue segundo con un alentador 9.90.

La fuerte lluvia afectó los eventos de campo femenino para las campeonas olímpicas en una justa que celebró su aniversario 50 en Lausana.

Yaroslava Mahuchikh, la poseedora del récord mundial de salto de altura, optó por detenerse después de un fallo en 1.86 metros y luego en 1.91. Haruka Kitaguchi, la medallista de oro en jabalina quedó en el último lugar. El evento de salto con pértiga femenino fue detenido por completo.

Las actuaciones destacadas al inicio del programa, cuando la lluvia era ligera, tuvieron a la británica Keely Hodgkinson, campeona olímpica de 800 metros, ganar en un 1 minuto y 55.69 segundos, y al estadounidense Cordell Tinch llevarse la victoria en los 110 metros con vallas en 12.98 segundos.