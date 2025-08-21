A. Sánchez conquista la pista con oro y récord

La velocista Antonia Sánchez Núñez cerró con broche de oro el tercer día de atletismo en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay tras conquistar la medalla de plata y adjudicarse el récord de la justa continental.

Sánchez, oriunda de la Ciudad de México, paró el cronómetro en 55.91 segundos imponiéndose ante las otras siete competidoras que disputaron la final y asegurando su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con el primer lugar de la corredora, medallista en la Olimpiada Nacional Conade 2025, también mejoró su marca personal, en tanto Michelle Smith de Islas Virgenes y Daynea Colstock completaron el podio con 56.61 y 58.78 minutos.

El atletismo mexicano llega a 10 medallas: 7 de la rama femenil y tres en varonil, que lo posicionan como el cuarto mejor de la competencia.

