Presunto delincuente es abatido en Cedral

Cedral.- La Guardia Civil Estatal, informa que a través de una incursión operativa especial llevada a cabo en la región Altiplano, se generan mejores condiciones de orden y paz pública en beneficio de los habitantes.

Se detalla que, en la comunidad El Blanco, ubicada entre los Municipios de Cedral y Villa de la Paz, se efectuó un operativo terrestre ante reportes de civiles armados, por lo que se procedió a dar seguimiento.

Una vez que fueron ubicados y se les tuvo a la vista, se inicia una persecución que terminó con un presunto delincuente abatido, logrando asegurar además un arma larga, equipo táctico que traían consigo, así como un vehículo Jetta y una camioneta Xtrail.

La presencia de la Guardia Civil Estatal en la región es para brindar paz y confianza, por lo que se pide a la población a estar tranquila ya que sus autoridades continúan trabajando sin descanso.

