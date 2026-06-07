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¿Noel León puede repetir hazaña en Mónaco?

El mexicano busca otro podio.

Por El Universal

Junio 07, 2026 08:40 a.m.
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¿Noel León puede repetir hazaña en Mónaco?
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      La atención de la Fórmula 2 se coloca en el mexicano Noel León, quien el sábado se robó los reflectores al ganar la carrera sprint en el Gran Premio de Mónaco y así colocarse como sublíder del campeonato de pilotos.

      En un día histórico para México dentro del automovilismo, el piloto regiomontano se convirtió en el segundo volante azteca en conquistar este circuito en la antesala de Fórmula 1; el primero fue Sergio "Checo" Pérez en 2010.

      León llega a la carrera del domingo con la misión de repetir lo hecho en la sprint, aunque en esta ocasión enfrentará el complejo reto de arrancar desde el octavo puesto de la clasificación.

      La dificultad radica en lo complicado que es rebasar en el circuito de Montecarlo, por lo que el equipo del piloto tricolor deberá planear una gran estrategia, y contar con un poco de suerte, para meterse al podio.

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      Afortunadamente para el país, Noel no es el único mexicano en esta categoría. Rafael Villagómez también corre dentro de la Fórmula 2 para el equipo Van Amersfoort Racing; a él le toca largar desde el lugar 17 de la parrilla.

      Antes de la carrera estelar, que es la de Fórmula 1 donde correrá Sergio "Checo" Pérez, México podrá ver a dos mexicanos en el icónico trazado del Principado con la ilusión de meterse al podio.

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      Horario y dónde ver EN VIVO a Noel León en el Gran Premio de Mónaco 2026

      Día: domingo 7 de junio

      Horario: 1:25 horas del centro de México

      Transmisión: F1TV

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