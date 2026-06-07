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Recuento | Lluvias dejan un fallecido y múltiples incidencias en SLP

Las precipitaciones provocaron inundaciones, caída de árboles y vehículos varados

Por Pulso Online

Junio 07, 2026 08:24 a.m.
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Recuento | Lluvias dejan un fallecido y múltiples incidencias en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un operativo permanente de atención y prevención ante las lluvias registradas en diversas regiones de San Luis Potosí, las cuales dejaron como saldo una persona fallecida, un lesionado, vehículos inundados y diversos reportes de encharcamientos.

      La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, detalló que las lluvias más intensas se presentaron en las zonas Centro y Altiplano, por lo que se desplegaron células operativas para atender reportes ciudadanos y reducir riesgos para la población.

      Entre los puntos atendidos se encuentran las colonias Quintas de la Hacienda, Valle de los Cactus, Privada de las Haciendas, Avenida de los Valles, San Lorenzo y Primero de Mayo, en Soledad de Graciano Sánchez, así como Industrial Aviación, El Aguaje, Praderas del Real y Torremolinos, en la capital potosina.

      La dependencia reportó además la atención de un vehículo inundado en la colonia El Aguaje, mientras que en la comunidad de Las Palomas, municipio de Villa de Reyes, un camión de pasajeros y un vehículo particular quedaron varados por acumulación de agua en un puente de la zona.

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      Dentro de las incidencias más graves, Protección Civil confirmó que dos personas sufrieron una descarga eléctrica en la colonia Quintas de la Hacienda, en Soledad de Graciano Sánchez. Como consecuencia, una de ellas perdió la vida y la otra fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

      También se atendieron reportes por la caída de árboles en la Escuela Secundaria Técnica No. 68, ubicada en la colonia El Saucito, así como en la calle Huasteca, en la colonia Bellas Lomas.

      Ante el pronóstico de continuidad de lluvias intensas durante las próximas horas, la CEPC exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua y solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911, Bomberos o las unidades municipales de Protección Civil en caso de ser necesario.

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