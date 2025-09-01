Nueva temporada, mismos problemas para el Man City

La derrota ante Brighton ocurrió después de que el fin pasado cayeron por 2-0 ante el Tottenham en casa. El City está demostrando las mismas vulnerabilidades y fragilidad que mostró la temporada pasada cuando entregó el título al Liverpool después de cuatro años consecutivos como campeones.

Brajan Gruda se abrió paso a través de una defensa abierta, rodeó al portero y anotó solo frente a la portería para la victoria a los 89 minutos para Brighton, que iba perdiendo tras el gol de Erling Haaland en la primera mitad — su gol número 88 en 100 apariciones en la Liga Premier desde que llegó a Inglaterra en 2022.

City, que dio su primera titularidad a Rodri desde septiembre del año pasado tras una grave lesión de rodilla, concedió el empate a los 67 minutos después de que Matheus Nunes levantara el brazo en el área para bloquear un disparo. James Milner convirtió el penal para Brighton.

James Milner convirtió el penal para Brighton y con 39 años y 239 días se convirtió en el segundo goleador más viejo en la historia de la Liga Premier. También es el segundo más joven, cuando tenía 16 años para Leeds.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con un City visiblemente desvaneciéndose, Brighton creó una sucesión de oportunidades antes de que Gruda convirtiera una para repetir la victoria de su equipo 2-1 la temporada pasada ante el City.

Los únicos puntos del City hasta ahora esta temporada han venido de una victoria por 4-0 en la primera ronda en Wolverhampton, después de lo cual los expertos decían que el equipo de Guardiola estaba de regreso. Ahora, tiene menos puntos que el Manchester United.