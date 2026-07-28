logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

UNAM descarta reposición total del examen de admisión

El rector Leonardo Lomelí instaló una mesa de trabajo para revisar el proceso y resultados

Por El Universal

Julio 28, 2026 10:24 a.m.
A
UNAM descarta reposición total del examen de admisión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En medio de la polémica por presunto uso de inteligencia artificial en el examen en línea de admisión a nivel licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió un falso "comunicado urgente" que circula en redes sociales, en donde se afirma que, tras haber detectado anomalías, se repondrá el concurso de selección de manera presencial.

      "Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad", indicó la Máxima Casa de Estudios en sus canales oficiales.

      En el boletín, identificado como apócrifo, se señala que la Comisión Técnica de expertos que supervisa el desarrollo del concurso determinó la reposición total del examen de admisión, con la convicción de proteger la legitimidad de la admisión en un entorno "libre de sospechas".

      Cabe destacar que apenas ayer por la mañana, entre protestas por estudiantes rechazados, el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas, instaló la mesa de trabajo en donde especialistas analizarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, método que ha causado polémica por el resultado inusual y el presunto uso de trampas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con un comunicado de la UNAM, se entregó un informe técnico elaborado por áreas responsables del proceso de ingreso. Además, Lomelí Vanegas garantizó que "todas las opciones están sobre la mesa" para atender la situación derivada del proceso de admisión.

      Según dijo, la prioridad de la Universidad es esclarecer lo ocurrido y garantizar condiciones de equidad para quienes participaron en el concurso, así como definir, a la brevedad, una ruta para los aspirantes cuyos trámites de ingreso quedaron suspendidos.

      El rector de la UNAM pidió a los especialistas actuar con plena autonomía y ofreció acceso a toda la información necesaria para el desarrollo de esta investigación, en donde se busca llegar a un deslinde de responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      UNAM descarta reposición total del examen de admisión
      UNAM descarta reposición total del examen de admisión

      UNAM descarta reposición total del examen de admisión

      SLP

      El Universal

      El rector Leonardo Lomelí instaló una mesa de trabajo para revisar el proceso y resultados

      Plantean código de ética y defensor de audiencias para radio y tv
      Plantean código de ética y defensor de audiencias para radio y tv

      Plantean código de ética y defensor de audiencias para radio y tv

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Contemplan la posibilidad de imponer multas a concesionarias en caso de incumplir nuevos lineamientos

      Arellano Félix presumía su amistad con Ruffo, declaró El Chapo
      Arellano Félix presumía su amistad con Ruffo, declaró El Chapo

      Arellano Félix presumía su "amistad" con Ruffo, declaró "El Chapo"

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Testimonios y documentos revelan presuntos contactos entre autoridades de Baja California y el Cártel de Tijuana

      Van 68 millones de líneas telefónicas registras a la ATDT
      Van 68 millones de líneas telefónicas registras a la ATDT

      Van 68 millones de líneas telefónicas registras a la ATDT

      SLP

      El Universal

      La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno no guarda registros y que el acceso a datos requiere orden judicial