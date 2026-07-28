Arellano Félix presumía su "amistad" con Ruffo, declaró "El Chapo"

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Joaquín "El Chapo" Guzmán aseguró en 1993 ante la Procuraduría General de la República (PGR) —después de ser detenido en la frontera entre Chiapas y Guatemala— que Benjamín Arellano Félix le había presumido su "gran amistad" con el entonces Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, hoy preso en el Altiplano acusado de formar parte de una red de contrabando de combustible.

Según consta en la declaración ministerial de Guzmán Loera del 9 de junio de 1993 —a la que SinEmbargo tuvo acceso—, Arellano Félix incluso le habría ofrecido a "El Chapo" conseguirle una credencial de la Policía Judicial mediante sus contactos con funcionarios de la Procuraduría estatal, propuesta que Guzmán afirmó haber rechazado.

"Cuando el de la voz y Benjamín tenían muy buena amistad, le comentaba que había una gran amistad con el Gobernador Ruffo Appel; inclusive Benjamín le ofreció al declarante que si quería algunas credenciales de la Judicial de Baja California se las podía conseguir con el Procurador ya que con éste también existe una gran amistad con los Arellano Félix", se lee en el expediente AP 1132/93 de la PGR.

El expediente AP 1132/93 de la PGR contiene la declaración ministerial que Joaquín "El Chapo" Guzmán rindió el 9 de junio de 1993, después de ser detenido en la frontera entre Chiapas y Guatemala.

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Durante el gobierno de Ernesto Ruffo Appel en Baja California, entre 1989 y 1995, la Procuraduría General de Justicia del Estado estuvo encabezada por tres funcionarios: Eduardo Krauss Coronel, quien ocupó el cargo al inicio de la administración; Juan Francisco Franco Ríos, que permaneció hasta abril de 1994; y Pedro Raúl Vidal Rosas, quien lo sustituyó y concluyó el sexenio.

Franco Ríos es el nombre que aparece con mayor frecuencia en investigaciones y testimonios relacionados con presuntos vínculos de autoridades estatales con los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana.

El testimonio de Guzmán Loera también atribuye a un hermano del mandatario estatal relaciones comerciales con empresas y farmacias vinculadas a los Arellano Félix. "El hermano del Gobernador del estado de Baja California Norte, al parecer de nombre Roberto Ruffo Appel, es socio de una constructora propiedad de los hermanos Arellano".

El nombre del hermano del exgobernador Ernesto Ruffo Appel era Claudio Ruffo Appel, fallecido el 6 de agosto de 2018.

Los señalamientos forman parte exclusivamente de la versión rendida por Guzmán Loera y el documento no incorpora pruebas que acrediten la supuesta amistad, los vínculos empresariales ni la presunta protección institucional.

En su declaración ante la PGR, Guzmán Loera afirmó que Benjamín Arellano Félix presumía amistad con el entonces Gobernador Ernesto Ruffo Appel y contactos en la Procuraduría de Baja California. Foto: Especial.

No obstante, "El Chapo" no es el único que ha vinculado a Ruffo Appel con el cártel de los Arellano Félix. Su propio correligionario, el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa lo acusó en 2017 de haber "entregado" el estado de Baja California a este grupo criminal. Fue en ese entonces cuando Calderón retuiteó un texto donde se vincula a Ernesto Ruffo con el narcotráfico.

En octubre de ese 2017, Ruffo declaró que Calderón estaba políticamente "fuera" del PAN y afirmó que el expresidente estaba aliado con el PRI para favorecer a su esposa, Margarita Zavala, y mermar las posibilidades del partido. Calderón, en represalia, publicó en redes sociales una columna donde se aseguraba que, como Gobernador, Ruffo había entregado el estado de Baja California a los Arellano Félix, una familia de narcotraficantes.

"El Chapo" sostuvo además que, cuando se encontraba con los hermanos Arellano Félix, observó que éstos daban instrucciones a sus ayudantes para comunicarse con comandantes de la Policía Judicial estatal. Mencionó en particular a un colaborador de Benjamín, identificado de manera imprecisa como Ismael Higuera o Guiera, a quien describió como su brazo derecho.

"Cuando estaba con los hermanos Arellano Félix éstos le ordenaban a sus ayudantes, dentro de ellos al brazo derecho de Benjamín, que responde al nombre de Ismael de apellido Higuera o Guiera; aunque quiere aclarar que no recuerda con exactitud el apellido, pero que entre otros a él le ordenaba que se comunicara con algún comandante de la Judicial Estatal".

Guzmán Loera sostuvo que el origen de su enfrentamiento con los Arellano Félix estuvo en el asesinato de Armando López, a quien presentó como una persona cercana a él. En su declaración afirmó que "la enemistad surgió" debido a que "al amigo y compadre del de la voz de nombre Armando López lo mataron".

"El Chapo" responsabilizó directamente a Ramón Arellano Félix de la muerte y aseguró que habría actuado por instrucciones de Miguel Ángel Félix Gallardo. En el expediente declaró que a López "lo mataron, específicamente Ramón Arellano Félix, por orden de Miguel Ángel Félix Gallardo", y subrayó que el crimen ocurrió "no obstante que Armando López trabajaba para Miguel Ángel Félix Gallardo". Según Guzmán, este hecho "fue lo que originó gran resentimiento" de su parte.

Después del asesinato, de acuerdo con su versión, hubo intentos de mediación para impedir que el conflicto derivara en nuevos hechos violentos. Guzmán afirmó que "unas terceras personas intervinieron para evitar más problemas", pero acusó a los Arellano Félix y a sus familiares de no cumplir lo pactado. Añadió que en esa "posible conciliación intervinieron las familias" tanto de él, como de los Arellano Félix y los Félix Gallardo, aunque sostuvo que los acuerdos no fueron respetados.

El enfrentamiento entre Joaquín "El Chapo" Guzmán y los hermanos Arellano Félix comenzó a finales de los años ochenta, después del asesinato de Armando López, compadre de Guzmán, atribuido a Ramón Arellano Félix. Aunque en 1991 Ismael "El Mayo" Zambada promovió una reunión para reconciliar a ambos grupos, la tregua se rompió cuando los Arellano descubrieron que Guzmán había extendido sus influencias policiales hasta Tijuana. Ramón intentó asesinarlo durante una nueva reunión en Culiacán y después lo buscó en Guadalajara, pero ambos ataques fracasaron.

La guerra escaló en noviembre de 1992, cuando hombres de "El Chapo" y "El Güero" Palma emboscaron a Ramón y Francisco Javier Arellano Félix en la discoteca Christine, en Puerto Vallarta. En respuesta, los Arellano Félix emprendieron una ofensiva contra familiares y colaboradores de Guzmán y organizaron un cuerpo profesional de sicarios, integrado en parte por pandilleros de California, entrenados para secuestrar, torturar y ejecutar.

El episodio más grave ocurrió en mayo de 1993, cuando Ramón Arellano envió un comando al aeropuerto de Guadalajara para matar a "El Chapo"; Guzmán escapó, pero en la balacera murió el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Aunque "El Chapo" fue detenido poco después, conservó desde prisión el respaldo de Zambada y los Beltrán Leyva, mientras el Cártel de Tijuana comenzó a desgastarse. Con el paso de los años, los principales hermanos Arellano terminaron muertos o encarcelados y su organización perdió territorio e influencia, mientras Guzmán y el Cártel de Sinaloa se fortalecieron hasta imponerse en aquella guerra.