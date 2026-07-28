Plantean código de ética y defensor de audiencias para radio y tv

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó este martes los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que busca fortalecer las garantías de las personas usuarias como parte de la reforma en la materia aprobada hace un año.

Las directrices, que permanecerán en consulta pública hasta el próximo 21 de agosto con el objetivo de recabar opiniones tanto de las empresas del sector como de las audiencias antes de su entrada en vigor, serán obligatorias para las concesionarias de televisión abierta, radio, audio y televisión de paga, así como para medios públicos, comerciales y de uso social, detalló la funcionaria durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).

Como parte de las nuevas obligaciones, todas las concesionarias deberán contar con un Código de Ética y designar al menos un Defensor de Audiencias, encargado de recibir, analizar y dar seguimiento a las quejas de radioescuchas y televidentes cuando consideren que alguno de sus derechos fue vulnerado.

"Que se trate de gente que no tiene conflicto de interés y que puede tener un ojo objetivo sobre la información que se presenta, pero son las concesionarias quienes nombran a estos defensores", explicó respecto a la designación de dicha figura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El procedimiento contempla que las defensorías deberán responder las inconformidades en un plazo máximo de 20 días hábiles. En caso de que el concesionario incumpla las recomendaciones emitidas o la persona inconforme no quede satisfecha con la resolución, el asunto podrá ser revisado por la CRT.

Entre los principales derechos que se busca reforzar destaca el acceso a información veraz, oportuna y claramente identificable. Para ello, el proyecto establece que los concesionarios deberán evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos ocurridos en el pasado presentados como si fueran actuales. Asimismo, plantea fortalecer la distinción entre contenidos informativos, de opinión y publicitarios, con el objetivo de brindar mayor certeza a las audiencias.

"No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas, o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, si después es una opinión o esto es una noticia, ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata", sostuvo.

Durante su intervención, la mandataria explicó que, aunque la Ley contempla la posibilidad de imponer multas y será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la que determine su aplicación en ejercicio de su autonomía técnica, "no se trata de multar", pues el objetivo es fortalecer un mecanismo de autorregulación.

La mandataria detalló que, cuando una persona considere que un medio difundió información falsa, parcial o incompleta, podrá presentar una queja ante la Defensoría de las Audiencias para que ésta analice el caso y, de ser procedente, dé espacio a la aclaración dentro de los propios espacios implicados.

"Cuando alguien reclama al Defensor de las Audiencias, ´dijiste esto y es mentira´ o ´fue totalmente parcial la información que estás dando, no diste este otro punto de vista´, pues el objetivo es que esta persona pueda comunicar dentro de los programas de televisión o de radio la otra posición o la propia queja que hace alguien de las audiencias", señaló.

Sheinbaum reiteró que las sanciones no constituyen el eje central del nuevo modelo y subrayó que "no se trata de multar, eso sería ya la última instancia", al insistir en que el mecanismo privilegia la atención de las quejas de los consumidores antes que las medidas punitivas.