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Incendio reduce a chatarra una camioneta en ejido de Tamuín

Bomberos controlaron el fuego durante la madrugada; no hubo personas lesionadas y se investiga el origen del siniestro

Por Huasteca Hoy

Julio 28, 2026 08:37 a.m.
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Incendio reduce a chatarra una camioneta en ejido de Tamuín
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      TAMUÍN.- Una camioneta quedó prácticamente destruida tras incendiarse durante la madrugada de este martes en el ejido Nuevo Tampaón, sin que se reportaran personas lesionadas.

      Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al lugar y encontraron la unidad completamente envuelta en llamas, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras para sofocar el incendio.

      Tras controlar el fuego, los rescatistas realizaron labores de enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran a la vegetación o representaran un riesgo para los habitantes de la zona.

      De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en la batería del vehículo; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen con precisión la causa del siniestro.

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      El incidente únicamente dejó pérdidas materiales, ya que la camioneta terminó reducida a chatarra.

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