Incendio reduce a chatarra una camioneta en ejido de Tamuín

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMUÍN.- Una camioneta quedó prácticamente destruida tras incendiarse durante la madrugada de este martes en el ejido Nuevo Tampaón, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al lugar y encontraron la unidad completamente envuelta en llamas, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras para sofocar el incendio.

Tras controlar el fuego, los rescatistas realizaron labores de enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran a la vegetación o representaran un riesgo para los habitantes de la zona.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en la batería del vehículo; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen con precisión la causa del siniestro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El incidente únicamente dejó pérdidas materiales, ya que la camioneta terminó reducida a chatarra.