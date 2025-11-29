Pacers canastean a los Wizards

INDIANÁPOLIS.- Pascal Siakam consiguió 24 puntos y 11 rebotes, y los Pacers de Indiana vencieron 119-86 a los Wizards de Washington el viernes por la noche en un partido de la Copa NBA entre dos de los peores equipos de la liga.

Bennedict Mathurin sumó 20 unidades, y T.J. McConnell tuvo 14 y ocho asistencias para ayudar a Indiana a poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas y mejorar su récord a 3-16. Washington cayó a 2-16, reemplazando a los Pacers en el último lugar.

Indiana, plagado de lesiones, ha caído en picada sin Tyrese Haliburton, el estelar jugador que se rompió el tendón de Aquiles derecho en la derrota de los Pacers en el séptimo y decisivo juego ante Oklahoma City en las Finales de la NBA.

Alex Sarr tuvo 24 tantos y ocho rebotes para Washington. Los Wizards rompieron una racha de 14 derrotas seguidas el martes por la noche con una victoria en casa 132-113 sobre Atlanta en la Copa NBA.

Siakam tuvo 17 puntos, seis rebotes y dos robos en la primera mitad para ayudar a Indiana a lograr una ventaja de 64-52. Los Pacers lideraban 94-83 después de tres cuartos.

Ambos equipos tenían un récord de 1-3 en la Copa NBA.