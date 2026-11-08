Pachuca aplasta a Atlas

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Los Tuzos del Pachuca firmaron una contundente victoria de 1-4 ante los Zorros del Atlas en el Estadio Jalisco, un resultado que los mantiene firmes en la pelea por un boleto a la Liguilla del Apertura 2026.

El encuentro se puso cuesta arriba para los locales desde los primeros minutos debido a un desafortunado autogol del defensor argentino Manuel Capasso al minuto 5. Esta acción mermó el ánimo rojinegro y fue aprovechada de inmediato por los hidalguenses; apenas al minuto 12, Oussama Idrissi amplió la ventaja con un potente derechazo tras una precisa asistencia del delantero Salomón Rondón, dejando al estratega Hernán Crespo en un estado de evidente desesperación en el banquillo.

En la segunda mitad, el Atlas mostró una ligera reacción y el propio Manuel Capasso encontró la redención al anotar el descuento al minuto 52 con un remate dentro del área. Los Zorros buscaron el empate con insistencia e incluso Ryan Mmaee logró mandar el balón a las redes, pero la anotación fue anulada por el árbitro Fernando Hernández debido a una falta previa. La situación se complicó definitivamente para los locales cuando Juan Sánchez Purata cometió un penal sobre Eduardo Bauermann, el cual fue cobrado con maestría por el "Rey Salomón" Rondón al minuto 76, firmando así su gol número 16 del torneo.

El tramo final del partido terminó por sepultar las esperanzas del Atlas tras la expulsión de Adonis Frías al minuto 82. Con un hombre más en la cancha, Pachuca no bajó los brazos y Eduardo Bauermann sentenció la goleada definitiva al minuto 90´+2´.

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