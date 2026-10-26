Pachuca sorprende y vence al América

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México.- La algarabía azulcrema se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie se lo esperaba. El América perdió (1-2) con el Pachuca en el Estadio Banorte y fue bajado de su nube, en el momento en el que más imbatible parecía. Duro revés para las Águilas en casa.

El equipo de Coapa no fue capaz de redondear el emotivo reconocimiento a Guillermo Ochoa y dejó escapar los tres puntos, ante unos Tuzos que lucían inferiores, pero que supieron cómo hacerle daño.

Alan Bautista fue el primero en sorprender (12´), pero su anotación llegó muy temprano en el encuentro y todavía quedaba mucha historia qué contarse.

Las emociones en el primero tiempo quedaron a deber en ambas áreas, pero lo mejor estaba por llegar.

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En una espectacular jugada colectiva, las Águilas encontraron el empate a los 29 segundos de que comenzara la parte complementaria. Sin ponerse nervioso, Henry Martín remató con el hombro un estupendo pase de Erick Sánchez y logró la paridad en el Coloso de Santa Úrsula.

Los locales obtuvieron la confianza que necesitaban y fueron a buscar la remontada. Querían los tres puntos a como diera lugar.

Sin embargo, en el momento menos esperado, el conjunto hidalguense reaccionó y recuperó la ventaja.

Con un impresionante disparo desde fuera del área, Oussama Idrissi (75´) le arrebató el empate a los de Coapa y arruinó su celebración. El derechazo imparable del marroquí apagó la ilusión azulcrema.

El Pachuca sorprendió a las Águilas en su propia casa y le cortó su racha de cinco partidos sin conocer la derrota.

El homenaje a Guillermo Ochoa no terminó como se esperaba. El América no pudo regarle una victoria para redondear su merecido festejo.