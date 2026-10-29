Packers reciben a Panthers

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

GREEN BAY.- Un par de atribulados equipos se enfrentarán cuando los Packers de Green Bay reciban a los Panthers de Carolina la noche del jueves.

Los Packers (4-3) están enojados por una derrota 20-17 en Detroit en la que fueron castigados siete veces en la segunda mitad, lo que derivó en críticas al arbitraje después del partido. En Carolina (3-3) la molestia gira en torno a su desempeño luego de sufrir una derrota aparatosa por 43-13 en casa a manos de los Buccaneers de Tampa Bay.

Así que ninguno de los dos equipos debería tener problemas para encontrar motivación.

Green Bay llega a este duelo con problemas de lesiones en su línea ofensiva tras perder al centro titular Sean Rhyan y al suplente Jacob Monk en el partido contra los Lions. El guardia derecho titular Travis Glover no jugará el jueves por un problema en la rodilla. Esto prolonga un problema de toda la temporada para los Packers, que han tenido distintas combinaciones de titulares en la línea ofensiva en cada uno de sus primeros cuatro partidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Green Bay tampoco contará con el linebacker Zaire Franklin (espinilla) por segundo partido consecutivo. Carolina descartó al esquinero Akayleb Evans (tríceps/rodilla), al guardia Damien Lewis (rodilla), al linebacker externo Jaelan Phillips (isquiotibial) y al liniero ofensivo Torricelli Simpkins (tobillo).

Esto representa una revancha de un partido que los Panthers ganaron 16-13 en Lambeau Field el año pasado. Los Packers perdieron ante Carolina la temporada pasada en parte por su incapacidad para capitalizar cuando entraban dentro de la yarda 35 del rival, un problema que también resultó costoso el domingo en Detroit.

A Carolina le encantaría ver que su defensa muestre ese mismo tipo de firmeza el jueves después de permitir que los Buccaneers corrieran a placer.