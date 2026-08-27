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Padres tienen nuevos dueños

Joey y Jesse Buss, ex ejecutivos de Lakers, dan el salto de la NBA a la MLB

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Padres tienen nuevos dueños
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      SAN DIEGO.- Joey y Jesse Buss forman parte del nuevo grupo propietario de los Padres de San Diego, encabezado por José E. Feliciano y Kwanza Jones.

      La participación de los herederos Buss más jóvenes en el grupo ya había sido ampliamente informada por The Associated Press y otros medios, pero la confirmaron el miércoles en un comunicado a ESPN.

      Joey y Jesse Buss, que crecieron en el condado de San Diego, fueron ejecutivos de los Lakers de Los Ángeles de la NBA antes de que su familia vendiera el año pasado su participación mayoritaria a Mark Walter. Walter también es el propietario de los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones de la Serie Mundial, y rivales históricos de los Padres en la División Oeste de la Liga Nacional.

      El grupo propietario encabezado por el multimillonario del capital privado Feliciano y Jones está cerrando este mes la compra de los Padres con una valoración récord en la MLB de 3,900 millones de dólares.

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      Los hermanos Buss formaron el año pasado Buss Sports Capital para invertir la cuantiosa ganancia obtenida por la venta de los Lakers, que este mes Walter revendió a un grupo encabezado por Josh Kushner y Bob Iger.

      Los hermanos Buss confirmaron su nueva incursión con los Padres una semana después de que cinco de los seis herederos Buss votaran a favor de vender su participación minoritaria del 17,8% en los Lakers a Kushner e Iger.

      Jeanie Buss, gobernadora de los Lakers desde la muerte de su padre en 2013, está impugnando el deseo de sus cinco hermanos de vender el interés restante en la franquicia de la NBA que Jerry Buss compró en 1979.

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