Querétaro recibe a Tigres en el estadio Corregidora este sábado

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Gallos de Querétaro enfrenta este sábado a los Tigres en el estadio Corregidora, encuentro que se realiza a las 17 horas como parte de la jornada tres del campeonato de Apertura de 2026.

Gallos llega a este encuentro con tres puntos, producto de una derrota frente al América y un triunfo ante Pachuca el pasado domingo.

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Mientras que los felinos suman un punto, producto de una derrota ante Tijuana y un empate con Atlético San Luis, pero además cabe recordar que se quedaron sin director técnico tras la renuncia del argentino Guido Pizarro el pasado martes 28 de julio y por el momento serán dirigidos interinamente por Hernán Elizondo, responsable del equipo de la sub-21 de esta institución.Previo al partido, este jueves los jugadores Carlo Adriano y Enzo Giménez atendieron a la prensa en el día de medios.Carlo Adriano dijo que el equipo se encuentra bien tras el reciente triunfo frente a Pachuca, y, aunque contra América se perdió, en el interior se tiene la certeza de no haber jugado mal.Comentó que es un gran aliciente el apoyo de la afición y que espera que sigan alentando en cada partido porque eso los ha beneficiado mucho anímicamente.Por su parte, Enzo Giménez declaró que se encuentra bien dentro del equipo, pues se ha ido adaptando a ellos, a la ciudad y a la Liga: "El partido pasado me sentí super bien. Gracias a Dios pudimos conseguir un buen resultado. En lo grupal, estamos muy contentos, trabajando mucho más tranquilos esta semana pues venimos haciendo un gran trabajo. El cuerpo técnico tiene muchas ideas y nos está inculcando todo eso. Así que estamos súper bien".Apuntó que vino al grupo a sumar y está listo para acomodarse en la posición que el cuerpo técnico defina, pero que se siente cómodo en las tres variantes: lateral, extremo o de interno."Vamos a tratar de conseguir los primeros tres puntos acá en casa. Esperemos que puedan estar acá con nosotros el fin de semana porque estamos contentos con ellos", aseguró.