UEFA decide boicotear torneos FIFA por plan de inversores del Mundial

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GINEBRA (AP) — El plan del presidente de la FIFA Gianni Infantino de vender una participación de los ingresos de la Copa del Mundo a inversores de capital privado recibió un duro golpe el jueves por parte de sus antiguos colegas de la UEFA, que acordaron boicotear todas las competiciones del ente rector del fútbol mundial en señal de protesta.

"La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA", dijo el ente rector del fútbol europeo tras una reunión urgente en línea de sus 55 miembros.

El próximo torneo de la FIFA se disputará en Europa dentro de unas semanas: Polonia albergará el Mundial femenino Sub20 desde el 5 de septiembre.

"La venta de algunas cosas es sencillamente inaceptable", indicó la UEFA en un comunicado. "La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta".

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La reunión estratégica fue convocada para contrarrestar la oferta de Infantino, el presidente de la FIFA, de 20 millones de dólares para cada uno de sus 211 miembros globales, que debe aceptarse a más tardar a mediados de septiembre.

La propuesta secreta de Infantino se reveló el martes: escindir sus operaciones comerciales en una operación de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados. El inversor principal sería una firma de inversión de Nueva York creada por Joshua Kushner.

Infantino escribió el martes a los 211 miembros —que ya son, en la práctica, los propietarios de la FIFA como asociación sin fines de lucro bajo la legislación suiza— que, si aprueban la FFE, los 10 millones de dólares de financiación básica prometidos para los próximos cuatro años se duplicarán a 20 millones. Calculó que la financiación de la FIFA hasta 2038 sería de 86 millones de dólares para cada uno, en lugar de unos 36 millones.

"Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una abdicación del deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial", manifestó la UEFA, donde Infantino fue durante mucho tiempo empleado y ejerció como secretario general, una figura similar a un director ejecutivo, hasta que fue elegido por primera vez para dirigir la FIFA en 2016.

¿La presidencia de Infantino en riesgo?

La arriesgada maniobra financiera de Infantino ahora podría poner en peligro su hasta ahora segura presidencia de 11 años al frente de la FIFA, a medida que crece la ira y frustración hacia él entre actores del fútbol, incluidos tres de los seis organismos continentales.

La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que posibles candidatos se declaren para una votación presidencial de los 211 miembros prevista para el próximo marzo en Rabat, Marruecos.

Infantino parecía hace 11 días, tras la final del Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey— tener un camino despejado para ser reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031.

Dirigentes del fútbol han comentado en privado que Infantino aspira a un papel similar al de un comisionado en la escisión FIFA Forward Enterprise más allá de 2031.

El grupo Football Supporters Europe, que asesora a la UEFA sobre asuntos de aficionados como los precios de las entradas, publicó tras la amenaza de boicot: "Game over, Gianni #InfantinOUT".

La preocupación del fútbol ante la presión de los inversores

La UEFA detalló el jueves por qué los dirigentes del fútbol temen que inversores externos posean una participación en los mayores eventos del deporte a nivel mundial, incluidos la Copa del Mundo y los mundiales de clubes, masculinos y femeninos.

"En el momento en que inversores externos adquieren participaciones de propiedad en competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. El retorno comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convierten en una presión diaria", sostuvo la UEFA.

Infantino ha presentado la oferta de capital privado como una oportunidad para "acelerar al máximo" la financiación del desarrollo del fútbol en todo el mundo, donde la mayoría de los 211 miembros de la FIFA dependen de sus fondos.

Dirigentes de alrededor de 40 miembros de la UEFA intervinieron en la reunión urgente, y expresaron su enojo porque la FIFA no está utilizando parte de sus reservas de varios miles de millones para financiar programas adicionales de desarrollo.

"Como resultado de la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca volverá a abrir su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada", acotó el ente europeo.