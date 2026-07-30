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La era de Rafael Márquez arranca con un amistoso ante Colombia

El Tri enfrentará a Colombia, Perú y Chile en amistosos previos a la Liga de Naciones.

Por AP

Julio 30, 2026 02:21 p.m.
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La era de Rafael Márquez arranca con un amistoso ante Colombia
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      La etapa de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección de México comenzará a finales de septiembre con un partido amistoso ante Colombia, informó el jueves la dirección de selecciones nacionales.

      Márquez trabajó como asistente de campo de Javier Aguirre desde agosto de 2024 y hasta el reciente Mundial, donde México fue eliminado en octavos de final al perder ante Inglaterra.

      El ex capitán del equipo mexicano fue ratificado en el cargo a principios de mes para seguir con el proceso hacia la copa de 2030.

      El amistoso contra Colombia será el 26 de septiembre en Baltimore, ciudad en la costa este de Estados Unidos que por primera vez acogerá un encuentro de la selección mexicana.

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      Tres días después, el Tri se medirá ante Perú en Harrison, Nueva Jersey, y el 6 de octubre chocará ante Chile en Los Ángeles.

      El primer partido oficial de Márquez al frente del equipo mexicano será en noviembre, por la Liga de Naciones ante un rival y sede por definir, aunque la dirección de selecciones nacionales dijo que se jugará en territorio nacional.

      Como jugador de la selección, Márquez disputó cinco mundiales, ganó la Copa Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro en 2003 y 2011.

      Inició su carrera como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, el filial del Barcelona, donde dirigió 82 partidos en dos temporadas en los que sumó 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

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