Video | Atacan a la GCE en San Ciro; hay dos policías heridos

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, derivado de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de San Ciro de Acosta, se implementó un operativo especial en la región para reforzar la seguridad y dar con los probables responsables.

De manera preliminar, se reporta que dos elementos de la Guardia Civil Estatal resultaron lesionados, mismos que fueron trasladados para recibir atención médica.

La agresión ocurrió en una estación de combustible de ese municipio, donde los uniformados estaban cargando gasolina a bordo de su unidad. Al menos dos vehículos con hombres armados fueron los atacantes.

?? | Atacan a la GCE en San Ciro de Acosta; hay dos policías heridos

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"Como parte de la respuesta institucional, fuerzas estatales, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalecen la presencia operativa en la Zona Media mediante recorridos terrestres, puntos de vigilancia y acciones de búsqueda", informó la SSPC.