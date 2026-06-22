Lluvia obliga a posponer partido entre Mets y Cachorros en Nueva York

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NUEVA YORK (AP) — El juego entre los Cachorros de Chicago y los Mets de Nueva York fue pospuesto debido al pronóstico de fuertes lluvias el lunes.

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El juego se recuperará como una doble cartelera día-noche el miércoles y la serie de cuatro juegos comenzará el martes.

Kodai Senga (0-5, efectividad de 9,00) y Shota Imanaga (4-6, 4,26) estaban programados para abrir el lunes antes de que el juego fuera pospuesto aproximadamente 30 minutos antes del primer lanzamiento previsto.

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Los Cachorros abrirán la serie de cuatro juegos después de que también la lluvia los dejara sin jugar por segundo día consecutivo, luego de que el encuentro final de su serie el domingo contra Toronto fuera pospuesto.

Chicago ganó seis de sus últimos nueve juegos.

Estado de jugadores y rendimiento reciente

Nueva York fue barrido por los Cachorros en Chicago durante su racha de 12 derrotas consecutivas del 8 al 21 de abril. Los Mets fueron superados 21-5 en los últimos dos juegos de una serie de tres en Filadelfia durante el fin de semana.

El campocorto de Nueva York, Francisco Lindor (distensión en la pantorrilla), tenía previsto disputar un juego simulado el lunes antes de que fuera cancelado por la lluvia. Jugará un partido de rehabilitación en ligas menores con la sucursal Triple-A Syracuse el martes y los Mets decidirán después si será activado de la lista de lesionados.