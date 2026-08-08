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Arriola justifica abolición del ascenso y descenso

El comisionado de la FMF habló sobre el tema, luego del triunfo de la Selección Mexicana Sub-23

Por El Universal

Agosto 08, 2026 10:40 a.m.
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Arriola justifica abolición del ascenso y descenso
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      Para esta temporada 2026-27 del futbol mexicano, el ascenso y descenso fue desaparecido y estipulado en el reglamento de competencias de la Liga MX. Situación que causado gran molestia en la Liga de Expansión.

      Postura de Mikel Arriola sobre la eliminación del ascenso y descenso

      Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló sobre el tema, ayer en el Estadio Banorte, luego del triunfo de la Selección Mexicana Sub-23, en el Campeonato de la Concacaf.

      "Mira, la postura es que nosotros consideramos esa liga como una liga de desarrollo muy importante. Entonces tenemos jugadores sub-23, por ejemplo las dos filiales que ya tenemos, vamos a seguir invirtiendo en la liga, y vamos a seguir promoviendo también que los equipos de la Liga Premier estén", declaró el directivo mexicano.

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      Desarrollo formativo y trabajo en fuerzas básicas de la Liga MX

      Por otra parte, destacó el trabajo formativo que se está haciendo dentro de la Liga MX y que asegura, es clave para la obtención de buenos resultados a niveles con límite de edad.

      "Que cada club tenga cinco divisiones distintas de fuerzas básicas, más la liga femenil, con otras dos categorías, eso implica que tenemos muchos mexicanos formados con método, que están muy bien dirigidos en lo táctico", aseveró Arriola.

      Asimismo, hizo mención especial al trabajo realizado por Andrés Lillini, director deportivo de selecciones nacionales menores, quien continúa con el reclutamiento de futbolistas con dos o más nacionalidades.

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