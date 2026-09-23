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Pide el Madrid nuevo presidente de la liga

El club blanco se queja de los comentarios intolerables de Javier Tebas

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Pide el Madrid nuevo presidente de la liga
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      MADRID.- El Real Madrid pidió un nuevo presidente de La Liga española, al argumentar que los comentarios de Javier Tebas contra el club en relación con las quejas sobre el arbitraje son "intolerables".

      El Madrid difundió el martes un comunicado horas después de que Tebas criticara al club por atacar al equipo arbitral en la derrota 2-1 del conjunto ante el Atlético de Madrid el domingo.

      Señaló que, "a tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo,", el fútbol español "necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".

      "Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección", manifestó el Madrid. "Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión.

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      Tebas respondió al comunicado del Madrid diciendo que estaba completamente de acuerdo que el presidente de La Liga no es el dueño de la competición, pero tampoco lo es el presidente del Real Madrid.

      "Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno".

      El Madrid y Tebas han intercambiado a menudo pullas por diversos asuntos relacionados con el fútbol español y europeo.

      Los merengues expresaron el martes que no aceptan que Tebas "utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones".

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